Byl to člen Hamásu, tvrdí o novináři zabitém v Gaze, izraelský ministr. Důkazy nemá a rodina oběti zuří

Palestinský novinář Jásir Murtadža, který zemřel, když jej minulý pátek při demonstraci na hranici s Gazou zasáhla kulka izraelských bezpečnostních složek, patřil k radikálnímu islamistickému hnutí Hamás. Podle agentury AP to dnes řekl izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman. Své tvrzení nepodpořil žádnými důkazy a novinářova rodina obvinění odmítá. Hamás Gazu ovládá.

Palestinci pořádají protesty u hranice od 30. března a hodlají v tom pokračovat až do poloviny května, respektive do 70. výročí vzniku Izraele. Izraelští vojáci dostali rozkaz střílet při demonstracích po těch lidech, kteří se přiblíží k hranici a budou se snažit ji překročit. Od 30. března při protestech zemřelo podle palestinského ministerstva zdravotnictví v Gaze 31 Palestinců a zraněno bylo přes 2800 lidí.

Novinář Murtadža zemřel poté, co ho izraelské bezpečnostní složky střelily do břicha, přestože měl na sobě vestu s nápisem "PRESS" a v ruce kameru, píše britský list The Guardian. Protesty v Palestině Murtadža natáčel blízko hraničního plotu mezi Gazou a Izraelem. Při incidentu bylo zraněno také šest jeho kolegů. Podle agentury AP se střelba odehrála ve chvíli, kdy místo zahalil černý dým z pneumatik, které palestinští demonstranti zapálili.

Lieberman dnes v rozhovoru s novináři řekl, že Murtadža byl terorista, který shromažďoval s pomocí bezpilotního letounu u hranice s Izraelem informace o izraelské armádě. Ministr obrany řekl, že novináře od roku 2011 platilo hnutí Hamás.

„Byl členem ozbrojeného křídla Hamásu a měl hodnost podobnou kapitánovi... Opět jsme svědky toho, že Hamás používá média, sanitky a pacienty, včetně nemocných rakovinou, které posílá do Izraele..., aby vykonal teroristické mise,“ uvedl Lieberman. Žádné důkazy pro tato slova ale nepředložil.

Izraelská armáda vzápětí oznámila, že případ stále vyšetřuje, a Liebermanovo tvrzení tak v současné chvíli nemůže potvrdit. Novinářův bratr nicméně výrok ministra obrany označil za lživý.

Třicetiletý novinář byl spoluzakladatelem palestinské společnosti Ajn Media, která v minulosti spolupracovala s televizemi Al-Džazíra a BBC a používala při svých reportážích bezpilotní letouny. Americké ministerstvo zahraničí nedávno oznámilo, že palestinské společnosti americká vláda poskytla grant v hodnotě 11.700 dolarů (240.000 Kč). Peníze byly podle Washingtonu poskytnuty po důkladné prověrce.

Murtadžu krátce před jeho smrtí najala humanitární organizace Norská rady pro uprchlíky (NRC). Jeho smrt šéf organizace Jan Egeland označil za zdrcující a zdůraznil, že "zabití nevinného civilisty" se musí vyšetřit.