Česká televize prodala Spravedlnost. Remake minisérie s Vetchým by mohli točit Ben Affleck a Matt Damon

Česká televize prodala licenci na oceňovanou minisérii Spravedlnost, ve které roli detektiva ztvárnil Ondřej Vetchý. O produkci remaku by se měla postarat společnost Pearl Street, kterou založil herec a režisér Ben Affleck a jeho kolega Matt Damon. Natáčení remaku by mělo začít do tří let.