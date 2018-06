Český Google spustil nový portál Startup with Google. Má podpořit začínající firmy v regionech

Česká pobočka Google spustila nový portál Startup with Google , který má podpořit začínající firmy v regionech. Web obsahuje tipy od úspěšných českých startupů, bezplatné Google nástroje a školení, díky němuž získají podnikatelské a digitální dovednosti i lidé, kteří nežijí ve velkých městech a nemají okamžitý přístup k podobným informacím. Spuštění portálu doprovodí Google i přednáškami a workshopy v regionech. Google to dnes uvedl v tiskové zprávě pro ČTK.

Problémem Česka je podle studie Deloitte přílišná koncentrace inovací a start-upů v hlavním městě na úkor regionů. Google se už několik let v celé Evropě zasazuje o to, aby příležitostí, které digitální ekonomika přináší, mohlo využít co nejvíce lidí.

„Z výzkumu vyplynulo, že více než polovina všech českých start-upů vzniká v Praze, dalších 15 procent v Brně a čtyři procenta v Ostravě. Za těmito inovačními centry ale ostatní česká města výrazně zaostávají,“ uvedla dnes manažerka vzdělávací iniciativy Grow with Google pro region střední a východní Evropy Ingrid Popovič.

Podpora start-upů je podle Googlu zvlášť důležitá i proto, že nejmenší české firmy patří v Česku zároveň k těm nejméně inovativním. Podle údajů Deloitte z českých firem do 50 zaměstnanců inovuje pouze 35,2 procenta, přitom evropský průměr je 45 procent. Naopak u velkých firem nad 250 zaměstnanců už je to 77,2 procenta.

Česká republika se v posledním Evropském srovnávacím přehledu inovací, který poskytuje roční srovnání inovační výkonnosti členských států, umístila na 14. místě, tedy pod průměrem EU. Mezi nejinovativnější země se řadí skandinávské státy, Nizozemsko, Velká Británie a Německo.