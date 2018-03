Čína přitvrzuje s cenzurou: Oddělení propagandy bude dohlížet na filmy, knihy i noviny

Součástí plánu je již dříve oznámené spojení největších čínských státních televizních a rozhlasových stanic, televize CCTV a rozhlasových platforem China Radio International (CRI) a China National Radio. Podle čínského stranického Lidového deníku bude cílem nové sloučené firmy šířit čínské poselství za hranice země. Hlavní náplní bude zveřejňování teorií, pokynů a politik komunistické strany. Nový gigant se má jmenovat Hlas Číny.

Vládní regulační úřad, který doposud dohlížel na tiskoviny, rozhlas, televizi a film, přestane existovat a jeho pravomoci a povinnosti převezme stranické oddělení propagandy. Pod ně budou spadat záležitosti týkající se celého filmového průmyslu, včetně dovozu a vývozu filmů.

Čínské filmy, televizní pořady a noviny jsou už teď komunistickou stranu silně cenzurovány, podle analytiků se po nynějších změnách ale kontrola dále prohloubí. Tenká přepážka oddělující komunistickou stranu od přímého dozoru nad filmy, knihami a médii nyní zmizí, konstatuje deník The New York Times.

Bývalý redaktor deníku China Youth Daily Li Ta-tung přirovnal změny k ovládnutí novin, literatury, filmů a dalších forem veřejného projevu nacisty v průběhu 30. let v Německu. „Je to v podstatě stejné jako v nacistickém Německu se systémem propagandy Josepha Goebbelse,“ řekl Li. „Je to další krok k naprostému potlačení svobody projevu, názorů a myšlenek v kultuře,“ dodal.

Pekingský bojovník za lidská práva Chu Ťia řekl, že Hlas Číny je „obrovskou zbraní v rukou diktátorského prezidenta Si Ťin-pchinga v jeho úsilí změnit názor světa na jeho autokratickou vládu“. „Si má po ústavní změně sebevědomí císaře a nyní chce vést boj proti hodnotám převládajícím ve zbytku světa. Použije svou autoritářskou moc, aby čínské lži zněly hezky,“ dodal.

Prezident Si Ťin-pching, který stojí rovněž v čele strany, v poslední době výrazně posiluje svou moc. Plenární zasedání čínského parlamentu tento měsíc schválilo změnu ústavy, z níž bude vyškrtnuta klauzule omezující výkon funkce prezidenta na deset let. To umožní Si Ťin-pchingovi setrvat ve funkci i po vypršení druhého funkčního období v roce 2023. Ústava dosud omezovala výkon funkce prezidenta a viceprezidenta na dva po sobě následující mandáty, tedy na deset let.

Parlament rovněž schválil změny struktury centrální vlády, které posilují kontrolu komunistické strany nad ekonomikou. Vznikl také nový vlivný protikorupční úřad, který by měl pomoci prezidentovi v tažení proti korupci, což stanovil za klíčový bod své vlády.