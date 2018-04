Čtvrt století od rozšíření internetu. V jeho dalším rozvoji bude mít hlavní slovo AI, tvrdí Křižanovský

Od svého spuštění zaznamenal internet prudký vývoj. Ještě v roce 1993, čtyři roky poté, co jej Tim Bernes-Lee vymyslel, jím měsíčně proteklo jen 8,7 terabytů dat. Množství, které lze nahrát na necelé dvě tisícovky DVD disků. Dnes už by na uchování dat měsíčního průtoku nestačilo ani 21 miliard takových disků.

A objem dat bude dále růst. Může za to nejen rozmach streamovacích služeb jako Spotify či Netfix, ale i očekávaná expanze internetu věcí (IoT), která virtuální prostor dále zahustí. K síti budou připojeny ve stále větší míře ledničky, hodinky, vrata od garáže či senzory určující, kdy je ten pravý čas na zemědělskou sklizeň.

„Pokud se naplní odhady analytiků, za dva roky se do internetu každou hodinu připojí milion takových zařízení,“ vysvětluje Křižanovský. „Otázkou zůstane, kdo je nastaví a zajistí, aby se do nich nikdo neoprávněně nenaboural. Už dnes je pro mnoho firem velký problém sehnat šikovného IT zaměstnance. Jsem proto přesvědčen, v dalším rozvoji internetu musí hrát klíčovou roli umělá inteligence.“

Ta by podle Křižanovského měla lidem pomoci právě s připojením a nastavením jednotlivých chytrých věcí, jejichž zabezpečení je v základu zpravidla nulové. „Umělá inteligence bude zabudovaná v počítačových sítích a bude disponovat vlastní intuicí. Za člověka dokáže nejen připojit nové chytré hodinky nebo propojit síť senzorů na vinici, ale i pohlídat, že se vám do ní nenabourá cizí hacker. A internet si uchová svůj potenciál růst dál,“ tvrdí technický ředitel Cisca.

Ostatně, i počet lidí připojených do sítě se bude stále zvyšovat. Zatímco na přelomu milénia mělo přístup na internet asi 250 milionů lidí, v roce 2010 to byly dvě miliardy, dnes je to 3,5 miliardy a v roce 2021 by to mělo být 4,6 miliardy uživatelů – asi 58 procent světové populace.

V České republice má podle dat Českého statistického úřadu přístup na světovou síť osm z deseti lidí.