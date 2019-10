Další placený web. Blesk schová část obsahu za paywall | info.cz

České vydavatelské domy letos na podzim ukazují, že to s placeným obsahem myslí opravdu vážně. Poté, co premiovou sekci spustil před necelým měsícem zpravodajský web iDnes.cz se k podobnému kroku rozhodnul i portál Blesk.cz.

Deník Blesk spouští prémiovou sekci webu ode dneška, hned „otvírák“ stránky už patří mezi placené zpravodajství. Za to by čtenáři měli platit 49 a později 99 korun za měsíc, v případě celoročního členství pak 990 korun. Za to vydavatel Czech News Center (též magazín Reflex či deník E15) slibuje exkluzivní fotky a videa celebrit, chaty s osobnostmi na aktuální témata či přístup k obsahu z Blesku pro ženy.

Blesk hodlá z počátku zařazovat do placené sekce zhruba dva větší, exkluzivní články denně. Postupně by se ale měl obsah „pod zámkem“ rozšiřovat. „Filosofie placeného obsahu CNC je u všech našich webů. Placeny obsah jako skutečný premium obsah, ne systémová bariéra v konzumaci webu an block či zavření velké části běžných článků překrytých PR dárkovou službou, která má barieru omilostnit,“ cituje web Borovan.cz ředitelku vydavatelství Libuši Šmuclerovou.

Zda se největšímu bulvárnímu deníku v Česku tento krok vyplatí, je obtížné předpovídat. Když před šesti lety zaváděl na svém webu placený obsah britský bulvár Sun, nedokázal přilákat dostatek platících zákazníků a po dvou letech svou prémiovou sekci zrušil. „Myslím, že je opravdu velmi obtížné schovat za paywall takovýto druh obsahu,“ glosoval to tehdy pro agenturu Reuters mediální analytik Douglas McCabe. „Nejde o žádné prémiové finanční zpravodajství, ale o bulvár.“

Vydavatelství Czech News Center plánuje zpeněžit obsah i u dalších titulů. Nedávno oznámilo, že od nového roku zpoplatní tištěné vydání svého ekonomického titulu E15, které bylo prozatím distribuováno převáženě zdarma.

Exprerimet s placeným obsahem na svém webu nedávno spustil také jeden z největších zpravodajských portálů v Česku iDnes.cz. Ten v rámci placeného členství čtenářům nabízí kromě prémiových článků i přístup ke knihám, filmům či přednostním vstupenkám na koncerty.