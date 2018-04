Další skandál Facebooku: Potají vymazal zprávy ze schránek lidí, s nimiž si psal Zuckerberg

Podle TechCrunche z messengeru jeho redaktorů zmizely zprávy, které jim od roku 2010 posílal šéf sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg. Společnost je o tom nijak neinformovala. Omezila se pouze na stručné oznámení, že jí to umožňují pravidla služby přijatá poté, co se Facebook v roce 2014 rozhodl chránit komunikaci svého managementu. Současné znění podmínek Facebooku ale neobsahuje nic, co by podobný krok obhajovalo.

Když se TechCrunch přímo Marka Zuckerberga dotázal, zda Facebook tím, že zasáhl do obsahu Messengeru, neporušil miliardářem v poslední době tolik vzývanou důvěru, nedostal žádnou odpověď.

Jinak řečeno, pokud by Facebook chtěl, může se kdykoliv dostat do soukromé pošty a dělat si v ní, co ho napadne – a také to dělá, pokud to chce jeho šéf. Uživatelé ovšem mají smůlu. Facebook umožňuje smazat si konverzace v soukromých zprávách, jde ale o jednostranný krok. Jednoduše řečeno, to, že si zprávy smažete ve své poště neznamená, že se smažou i ostatním účastníkům konverzace. Neexistuje přitom žádná „retenční doba,“ tedy čas, po kterém se zprávy samy smažou. Uchovávají se tak dlouho, dokud Facebook nerozhodne jinak.

TechCrunch uvádí, že na soukromé konverzace – alespoň ty svoje – je Mark Zuckerberg velmi citlivý a nechává je mazat dlouhodobě. Zdroje odborného webu ale chtěly zůstat v anonymitě, protože se bojí Zuckerbergovy odvety.

Je pravděpodobné, že lidé, kteří se rozhodli promluvit o tom, že Facebook může narušovat a také narušuje práva uživatelů služby Messenger, patří přímo do týmu, které Zuckerbergovi opečovává jeho vlastní účet. Služba Messenger má aktuálně zhruba půl druhé miliardy lidí. Ještě v roce 2014 jich bylo jen 100 milionů.