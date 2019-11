Další zdražení TV reklamy. Ceny od ledna vzrostou o desetinu, televize mohou přijít o inzerenty | info.cz

Největší české komerční televizní stanice chystají pro příští rok další výrazné zvýšení cen reklamy. Televize Nova minulý týden oznámila, že si od ledna bude účtovat o 12 procent více, konkurenční Prima pak zdraží v průměru o deset procent. Jedná se takřka o totožnou míru růstu cen, s níž obě hlavní české komerční stanice vstoupily již do letošního roku. Odborníci však varují před přehnaným optimismem: přílišné zdražování by totiž mohlo některé inzerenty odradit. Zvláště s ohledem na očekávané zpomalení české ekonomiky.

Vysoká poptávka inzerentů a větší zásah publika. Těmito argumenty zdůvodňuje růst cen televizní reklamy v obchodním zastupitelství Media Club (zastupuje především stanice televize Prima, dále třeba TV Barrandov, TV Óčko, nově i skupinu radií Active) jeho šéf Ladislav Dianiška. „Naším dlouhodobým cílem je ceny za reklamu narovnávat. Zdražování souvisí s vysokou poptávkou na reklamní prostor ze strany klientů; jsme dlouhodobě dopředu vyprodaní,“ vysvětluje šéf Media Clubu pro INFO.CZ.

Zatímco Prima zvyšuje ceníkové ceny televizní reklamy v průměru o desetinu, Nova zdraží o 12,5 procenta. Česká televize představí svou obchodní politiku pro příští rok během následujícího týdne. Už nyní je však zřejmé, že televizní stanice se zvyšováním cen dostanou výrazně nad očekávanou míru inflace, která by příští rok měla podle odhadu České bankovní asociace vzrůst jen o 2,3 procenta. Mají pocit, že si to mohou dovolit. „Posledních několik let se firmám extrémně dařilo, lidé utráceli. Peníze do reklamy se jen hrnuly,“ vysvětluje pro INFO.CZ Erika Luzsicza, ředitelka mediální společnosti Axocom.

To by se však příští rok mohlo změnit. Odborníci očekávají, že tempo růstu české ekonomiky zpomalí; ostatně Německo, na kterém je tuzemské hospodářství podstatnou měrou závislé, míří do hospodářské recese. I proto experti České bankovní asociace (ČBA) minulý týden snížili očekávání růstu HDP Česka pro příští rok o tři desetiny procentního bodu na dvě procenta. Otazníky, které se vznáší nad vývojem české ekonomiky, by se mohly promítnout i do reklamních a marketingových rozpočtů, na které by to mohlo být v kombinaci s dalším zdražením cen reklamy zkrátka příliš.

„Odradit (od inzerce v televizi, pozn. red.) to může ty zadavatele, kteří budou muset začít omezovat své rozpočty, pokud se ukáže, že ekonomika výrazně přibrzdila,“ upozorňuje Luzsicza, jejíž společnost Axocom zastupuje desítky televizních stanic při jednání s operátory.

To ostatně nepřímo potvrzuje i Michal Štěpánek, který je v poradensko-analytické společnosti IPSOS zodpovědný za vedení mediální divize. Dodává přitom, že reálné ceny televizní reklamy se od těch ceníkových mohou lišit o vysoké desítky procent. „U našich klientů jsme zaznamenali až o 70 procent nižší cenu, než jaká byla v ceníku, takže klíčová otázka je, jak velké slevy budou televize nadále poskytovat zadavatelům,“ vysvětluje Štěpánek.

„Z pohledu konkurence ostatních touchpointů bych dodal, že je dobré si všimnout vyprodanosti on-line prostoru, poptávka a ceny rostou napříč celým spektrem. Do reálného růstu cen v budoucnu mohou promluvit potenciální ekonomická krize, snižující se efektivita některého z touchpointů či fakt, že ceny budou pro některé zadavatele za hranou,“ dodává.

Pokud by však někteří inzerenti skutečně omezili televizní reklamu – těžší časy předvídají experti například automobilkám – televize si s celkovým růstem příjmů nejspíše nemusejí dělat velké starosti. „Růst inzertních investic očekáváme v příštím roce zejména u internetové reklamy, u níž jde o dlouhodobý trend. Polepší si ale i televize, která je stále jednoznačně nejsilnějším tuzemským mediatypem. Naopak v tradičních tiskových médiích lze očekávat opět mírný pokles hodnot,“ nastiňuje pro INFO.CZ Tomáš Hynčica, Business & Research Director společnosti Nielsen Admosphere.

Do značné míry by se tak měla opakovat situace z minulých let. Údaje společnosti Nielsen Admosphere ukazují, že loni dosáhla ceníková hodnota televizního reklamního prostoru přes 53 miliard korun (+10%), toho tiskového 19,5 miliard (+1%), radiového osm a venkovní reklamy pět miliard korun. „Stále platí, že v televizi poměrně rychle zasáhnete velkou část společnosti,“ říká pro INFO.CZ Luzsicza.

Mezi největší reklamní zadavatele v Česku loni patřily firmy Kaufland (1,7 miliardy korun), Lidl (1,5 miliardy korun) a Alza (1,5 miliardy korun).