Eliminujeme pořady s nulovou sledovaností, říká ředitel Seznam TV Ivan Mikula | info.cz

Televize Seznam v úterý představila nové vysílací schéma , namísto zpravodajsko-publicistické televize chce nabídnout plnoformátové vysílání. Podle cílů, které během tiskové konference zmínil ředitel stanice Ivan Mikula, chce televize ze současného sharu 0,35 procenta ke konci příštího roku vyrůst k podílu jednoho až dvou procent; měla by se rovněž dostat z červených čísel. K tomu by měl televizi pomoci mimo jiné i redesign, který proběhne později v letošním roce.

Když se podíváte na vaše nové televizní schéma, vidíte evoluci, nebo revoluci?

Myslím, že to je revoluční změna. Především z toho pohledu, že na začátku jsme Televizi Seznam původně koncipovali jako zpravodajsko-publicistickou s tím, že tento program bude doplněný obsahem z platformy Stream. A i v tomto pojetí se profilovala nějaká cílová skupina, která se ale vlivem nyní zaváděných změn liší. Dnes míříme spíše do plnoformátové televize, chceme nabídnout program pro celou rodinu.

Co bylo impulzem pro takovou změnu?

Pro mě to byla původní skladba programového schématu. Na začátku minulého roku jsme sice měli dost vlastního zajímavého obsahu i obsahu ze Streamu, ale nebylo ho tolik, abychom programové schéma dokázali rozumně pokrýt od pondělí do neděle. Aby byl program vyvážený, bez repríz, aby to diváky bavilo. Navíc se ukázalo jako obtížné využívat obsah ze Streamu, který je svou kratší délkou přizpůsobený pro online, ale už ne pro televizi, kde dávat šestiminutové pořady nemá smysl. Nakonec se z toho zrodila poměrně logická úvaha, že s tím musíme něco udělat, a proto jsme se rozhodli přinést programové schéma standardní plnoformátové televize.

S tím se váží i nákupy hotového obsahu, které výrazněji nahrazují vlastní tvorbu. Letos chcete vysílat 48 procent akvírovaného obsahu, kolik to bylo loni na jaře?

Výrazně méně. Původně jsme začínali tak, že jsme měli jen filmové neděle, a z toho jednoho filmu jsme postupně přešli až k těm 50 procentům. Když to řeknu na rovinu, nejsme v situaci například České televize, která má obrovský rozpočet na vlastní výrobu; naše strategie je logicky dělat vlastního obsahu méně. O to by ale ten obsah měl být kvalitnější. Tuto vlastní produkci pak budeme doplňovat akvizičním obsahem, který zvyšuje sledovanost.

Do jaké míry se do této logiky promítá i ekonomické uvažování? Nakupovat hotovou produkci je přece jen levnější, než si pořady vyrábět sami. Necítíte tlaky od představenstva k úspoře nákladů?

Od top managementu mám schválený rozpočet, se kterým mohu pracovat dle svého uvážení. Je ale pravda, že jsem dlouhodobě zvyklý pracovat způsobem, abych projekty vedl k ziskovosti. Vždy je to o hledání rovnováhy mezi akvizičním a vlastním obsahem a z mého pohledu je zcela nepředstavitelné, že bychom měli zrušit interní obsah. Ano, vlastní produkce stojí více peněz, ale zároveň je to atribut, který nás odlišuje od konkurence. Naše současná cesta je taková, že dáváme do programu ty pořady, které jsou zajímavé, mají dobrou sledovanost a pomáhají našemu programovému schématu.

Máte už představu o tom, jak televize finančně uzavřela minulý rok?

Výsledky už nahrubo máme k dispozici, ale to spadá spíše do komunikace nového obchodního ředitele.

Můžete alespoň naznačit přibližné výsledky?

To je interní záležitost, kterou bych nechtěl komentovat.

Pro letošní rok máte nějaký finanční cíl?

Já osobně nějakou představu mám, ale nerad bych ji komunikoval. Příští týden se poprvé sejdeme s novým obchodním ředitelem Tomášem Búřilem, pak bude jasněji.

Zpět ke zpravodajství. Jednou z obětí nového schématu je ranní blok zpravodajství a byznysu, místo kterého jsou nasazeny pohádky a dokumenty. Proč?

Ze dvou důvodů. Jednak koncepce dopoledního vysílání nedávala smysl, nezapadala do naší nové strategie. Druhý důvod je ten, že některé pořady zkrátka neměly takovou sledovanost, kterou bych očekával vzhledem k jejich nákladnosti. Takže ranní vysílání skončilo, polední zprávy jsme posunuli na odpoledne, kdy se lidé vrací z práce a mají čas je sledovat.

Nezlobte se, ale kdo se vrací z práce v 15.30? Moc takových lidí neznám.

Já také z práce odcházím později. Ale prokazatelně tady je skupina lidí, kteří opravdu v těch 15.30 jsou schopní si ty zprávy zapnout a konzumovat je. Vidíme to na číslech, opravdu je velký rozdíl mezi sledovaností původních poledních zpráv a nové odpolední zpravodajské relace. Kromě toho jsme posunuli i čas vysílání večerních zpráv – jednak abychom nekonkurovali hlavním televizním stanicím, ale také abychom byli nejrychlejší zpravodajství na trhu. A jak říká šéf našeho zpravodajství Pavel Cyprich, v jednoduchosti je síla. My půjdeme touto cestou.

Zmiňujete růst sledovanosti, jaké změny na něm podle vás mají největší podíl?

Myslím, že to dělá stabilní programové schéma. Snažíme se eliminovat pořady s nulovou sledovaností, věci, které nefungují. Na počátku celé té transformace pochopitelně byla analýza stávajícího programového schématu, analýza dlouhodobé sledovanosti u každého typu obsahu, kde jsme se podívali na časy z hlediska publika a z hlediska nákladů a podle toho poskládali nové programové schéma.

Zpravodajství Seznam Zpráv a Televize Seznam funguje odděleně. Podle některých zaměstnanců není taková situace úplně ideální, jak jsme psali již dříve na INFO.CZ.

My jsme v září rozdělili obě divize (televize a zpráv, pozn. red.), aby se to dalo lépe zvládat. Udělali jsme pomyslnou čáru mezi Seznam Zprávami a Televizí Seznam; zaměstnanci televize se věnují televiznímu zpravodajství, v Seznam Zprávách je důraz na psané slovo. S takovým rozdělením je někdy vnímání těch pozic problematické, protože zaměstnanec najednou dostane jiný typ zadání – že se například má soustředit výhradně na televizní pojetí zpravodajství, že se redakce neprolínají.

My jsme se snažili spolupráci mezi oběma divizemi nastavit, myslím, že se nám to povedlo a že to funguje. Jistě, nějaké procento nejasností při rozdělování takto velkých divizí vždy vznikne; je třeba nově nastavit procesy, ukotvit lidi v nových rolích. Ale musím říct, že jakékoliv případné odchody, respektive fluktuace zaměstnanců, byla naprosto standardní, žádný extra výkyv tam nebyl. Ostatně je to vidět i na našich výsledcích sledovanosti, které jsou za leden i únor skvělé.

Televize Seznam programové schémaautor: Televize Seznam

Neokrádáte se tou „pomyslnou čarou“ o synergie a úsporu nákladů?

Tu pomyslnou čáru ale neberte tak, že nevidíme přes zeď. Spolupráce mezi oběma divizemi funguje a synergie se neustále hledají. Jak ale Jakub Unger zmiňoval v jednom rozhovoru – představa novináře coby univerzálního vojáka neexistuje. Nemůžete mít člověka, který bude skvěle zvládat točení, psaní, střih… to je chiméra. Proto je důležité, aby každý měl a znal svou pevnou roli v rámci týmu. Seznam Zprávy byly zvyklé fungovat více do videa, nyní se zaměřují především na text. A my to máme naopak.

Máte společné porady zástupců obou divizí ohledně každodenní agendy?

Šéf zpravodajství Pavel Cyprich i já chodíme na pravidelné týdenní porady se Seznam Zprávami, řešíme, co se daný týden bude dít, jak jsme schopní si pomoct. A já podobným způsobem funguji i s ředitelem divize Zpravodajství a Rádií Jakubem Ungerem.

Oznámili jste dvě posily: Pavla Novotného z redakce INFO.CZ a Jana Richtera z Ekonomu. Znamená to, že se chcete výrazněji zaměřovat na oblast byznysu, případně Blízkého východu?

My především hledáme na trhu kvalitní lidi, kteří nám zapadají do konceptu nových pořadů. Do publicistiky, investigativy. Ale nejde jen o tyto dvě posily. Kromě etablovaných novinářů děláme i piloty s různými mladými lidmi například v USA.

Můžete to rozvést?

Jde často o stážisty v zahraničí, kteří nás oslovují s nabídkou spolupráce, tak jim dáváme prostor. Pokud se ten člověk vyprofiluje a dává nám to smysl, rádi ho uvítáme v týmu. U nás jsou dveře otevřené.

Jak jste daleko?

Jde to dobře, na květen bychom chtěli mít nějaké piloty k dispozici. A nejde jenom o externisty, máme vytipované i některé etablované firmy nebo weby, se kterými bychom chtěli spolupracovat.