Evropská agentura Frontex bude mít do roku 2027 až deset tisíc lidí, tvrdí eurokomisař Oettinger

„Musíme vědět, kdo k nám přichází,“ poznamenal v europarlamentu Oettinger. Bulharsko, Řecko, Itálie, Malta, Kypr, ale také Polsko, čelí podle něj stále náročným úkolům, které migrace představuje. Věc se však týká celé unie, upozornil komisař s tím, že pokud je cílem udržet uvnitř EU jednotný prostor volného pohybu osob i zboží, je potřeba podpořit ty státy, které to potřebují.

Evropská agentura pro pobřežní a pohraniční stráž, známá zkráceně jako Frontex, vznikla v roce 2004. V roce 2016 se kvůli vývoji souvisejícímu s migrační krizí výrazně změnila a nyní má k dispozici 1200 lidí. Ochrana vnější hranice je v pravomoci jednotlivých zemí EU, evropská agentura jim může poskytovat pomoc a podporu.

Plánovaný nárůst počtu na 10.000 je podle Oettingera „jasným signálem akceschopnosti EU“ a také vzkazem zemím uvnitř EU, že by měly zrušit dočasné kontroly na vnitřních hranicích schengenského prostoru.

Materiály Evropské komise ukazují, že na správu vnější hranice bloku a na migrační a azylovou problematiku má být v příštím dlouhodobém unijním rozpočtu vyčleněno 33 miliard eur (přes 844 miliard Kč) místo stávajících 13 miliard (skoro 333 miliard Kč).

Komise v dnes představeném návrhu, o němž nyní budou jednat členské země i europarlament, počítá i se zvýšením investic do bezpečnosti o 40 procent na 4,8 miliardy eur (skoro 123 miliard Kč). Dalších 13 miliard eur má být vloženo do Evropského obranného fondu (European Defence Fund - EDF), který bude doplňovat a podporovat národní obranné výdaje například do vývoje a výzkumu či do rozvoje obranných schopností. Dalších přibližně 6,5 miliardy eur (přes 166 miliard Kč) by mělo pomoci zajistit peníze nutné ke zlepšení možností transportu vojenských jednotek po unii. V této otázce EU spolupracuje se Severoatlantickou aliancí.