Facebook chce ve Velké Británii zvýšit transparentnost politických reklam. Bude jasné, kdo je platil

Sociální síť Facebook přijme nová opatření, aby do června letošního roku zvýšila v Británii transparentnost reklam na své sociální síti. Mediálnímu výboru britského parlamentu to řekl technologický ředitel Facebooku Mike Schroepfer. Přislíbil zároveň, že díky novým opatřením bude politická reklama jasně označená.

Politická reklama tvoří podle Schroepfera jen velmi malou část reklamního sdělení, které se objevuje na facebooku, a rozhodnutí přijmout opatření, která ji učiní transparentnější, „nemá nic společného s penězi či příjmy“.

U politických reklam bude podle něj muset být nejpozději od června v Británii jasné, kdo za ně zaplatil. Uživatelé budou mít i přístup k reklamám všech politických skupin, nejen těch, o kterých se bude Facebook na základě chování na sociální síti domnívat, že jsou jim názorově bližší.

Britští poslanci si Schroepfera pozvali mimo jiné v souvislosti s kauzou kolem firmy Cambridge Analytica, která získala data uživatelů ze zhruba 87 milionů účtů na facebooku. Údajně je používala při tvorbě softwarových nástrojů pro volební kampaně.

„Chtěl bych zopakovat slova našeho ředitele Marka Zuckerberga: To, co se stalo s Cambridge Analytica, představuje porušení důvěry a je nám to velmi líto,“ uvedl Schropefer. Zdůraznil přitom, že Facebook podniká kroky, aby své chyby napravil.

V Británii má sociální síť Facebook asi 40 milionů aktivních uživatelů měsíčně. To představuje zhruba 60 procent celkové populace Británie.