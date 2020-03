Facebook proti podvodným reklamám neumí účinně zasáhnout. Bylo to frustrující, říká šéf komunikace PPF | info.cz

Jak celý systém podvodných reklam funguje, nedávno popsal web Investigace.cz. Ve zkratce pracoval tak, že zákazníka nalákaného pomocí reklam zobrazujících i Petra Kellnera nasměroval na podvodný web a tam jej nechal „investovat“ peníze, o které ho ale nakonec připravil. Mezi poškozenými jsou podle Ochvata a serveru Investigace.cz až desítky Čechů.

Na Českou republiku se organizovaná skupina stojící za těmito podvody zaměřila na konci loňského října, kdy v několika vlnách svými reklamami zahltila sociální sítě. „Náš boj s těmito reklamami trval něco mezi osmi až deseti týdny, byla to pro nás opravdu velká zkušenost,“ popisoval to Radim Ochvat, ředitel komunikace skupiny PPF. „Během té doby se velmi dobře ukázal rozdíl mezi přístupem Facebooku a Googlu. Zatímco Google reklamy mazal efektivně, byla to de facto záležitost jednoho telefonátu, u Facebooku byl ten proces nahlašování zdlouhavý, psali jsme stovky dopisů, emailů. Bylo to hodně frustrující,“ dodal Ochvat během svého vystoupení na New Media Inspiration.

Jako jeden ze zlomových bodů Ochvat popisuje moment, kdy se informace dostaly do mainstreamových médií: „Měl jsem pocit, že média stála na naší straně, často i proti Facebooku.“ Jenže mediální pozornost při boji proti falešným reklamám pochopitelně nestačila.

Ostatním podnikatelům a společnostem, které se případně dostanou do podobné situace, Ochvat po své zkušenosti doporučuje především reagovat co nejdříve. „My jsme na začátku chvilku možná trochu čekali, co se z toho scamu vyvine, a tak tam došlo k malému prostoji. Dnes už bychom reagovali okamžitě,“ uvedl ředitel komunikace PPF.

Podle Ochvata zabírá i komunikace prostřednictvím co největšího množství kanálů. „Hodně nám pomohl dopis na ústředí Facebooku pro střední a východní Evropu, které sídlí ve Varšavě. Díky tomu dopisu se několik týdnů stagnující situace pohnula správným směrem, možná to je tak signál, že nemáme jít jen tou cestou oficiálního nahlašování podvodných reklam, ale nebát se zkoušet to na všechny strany,“ dodal.

Největší nápor podvodných reklam je podle Ochvata minulostí, nicméně jednotlivé případy se ještě občas na sociálních sítích objeví. Lidem proto doporučuje používat především zdravý rozum. Za kliknutím na podvodnou reklamu se potenciálně skrývají osobní tragédie. Server Investigace.cz takto například upozornil na případ jedné ženy ze Švédska, která kvůli vlně podvodných reklam dokonce prodala svůj dům a nyní v podstatě nemá z čeho žít.