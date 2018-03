Facebook v Česku až od 15 let? Dříve jen se souhlasem rodičů, schválila vláda

Podle uživatelských podmínek Facebooku se mohou na tuto sociální síť registrovat uživatelé starší 13 let. V Česku však bude tento limit posunutý o dva roky a samovolně si budou moci účet na Facebooku založit až děti starší 15 let. Do té doby jen se souhlasem rodičů. Nová pravidla ukládá návrh zákona o ochraně osobních údajů, který schválila vláda, upozornila ČT.