Fraška ve sněmovně: Poslanci se hádali kvůli volbě radních ČT. Prošli Bradáč, Kysilka a Šlégr | info.cz

V dokumentu, který INFO.CZ zveřejnilo a pod nímž je podepsaný předseda volebního výboru za ANO Stanislav Berkovec, byli Bradáč a Kysilka mezi preferovanými kandidáty. Jiří Šlégr je zase bývalý poslanec ČSSD a tedy jednoznačně člověk menší koaliční strany. Opozice tudíž dnes neprosadila ani jednoho svého favorita.

Pokud jde o druhé kolo, ze kterého vzejdou další tři radní, postoupilo těchto šest kandidátů a kandidátek: Ivan Douda, Zdeněk Holý, Michal Klíma, Hana Lipovská, Pavel Matocha a Lubomír Veselý. Lipovská, Matocha, Veselý a Douda byli Berkovcem označeni za neutrální kandidáty. A přestože nevíme, koho poslanci nakonec zvolí, lze s jistou mírou opatrnosti konstatovat, že dnešní volba započala proces, na jehož konci může byt odvolání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Ale také nemusí, neboť je také pravdou, že ti neostřejší kritici současného vedení ČT sítem neprošli.

Jinak řečeno: bitva o televizi veřejné služby rozhodnuta ještě zdaleka není. To si evidentně uvědomují všichni poslanci, odpovídala tomu také debata na plénu sněmovny. „Hnutí ANO se snaží navolit Radu České televize tím způsobem, aby bylo odstřeleno současné vedení České televize. V této chvíli se hnutí ANO jasně vymezuje proti tomu, jak funguje vedení České televize po personální lince. To znamená, vy říkáte, budeme volit jen takové kandidáty a kandidátky, kteří se prostě vymezí tvrdě proti současnému řediteli. Vy už dopředu říkáte, jaký je váš postoj. Už dopředu odhalujete svoje politické kroky, a ty jsou prostě jasné: My chceme, aby skončil současný ředitel České televize.“

Tak zní jeden z mnoha výroků opozičních politiků na plénu středeční sněmovny v rozpravě, která volbě radních předcházela. S odkazem na uniklý dokument Stanislava Berkovce takto mluvil předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Jeho řeč v podstatě shrnovala základní výtky a kritiku opozice: „Já nevím, jestli vám z toho neběhá mráz po zádech, mně ano, vám asi ne, asi je to váš běžný pracovní postup, takhle mezi sebou v hnutí ANO pravděpodobně komunikujete. Kádrujete lidi, podrobujete je, musím to tak říct, těm estébáckým metodám,“ dodal Rakušan.

Během rozpravy nakonec promluvil i sám Berkovec, který e-mail označil za svůj soukromý názor, o nějž ho prý někteří kolegové požádali. Lehce ironickým tónem se za to omluvil. „Některé věci, co jsem tu slyšel nebo se dočítám v médiích, jsem nikdy nenapsal. Udělal jsem to proto, že mnozí z mých kolegů se mě ptali na můj názor. Nikoli jako předsedy výboru, ale jako člověka, který má 30leté zkušenosti z médií,“ uvedl Berkovec a oznámil, že svoji funkci předsedy volebního výboru dá k dispozici. Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek jeho e-mail označil za „chybu“.

"Byla to chyba. Standa udělal chybu a za chyby se platí. Je zajímavé, že já ten mail nedostal a ani jsem po něm nepátral, ani mě moc nezajímalo, co v něm je, když se mi ho neobtěžoval poslat." — Filip Rožánek (@rozanek) March 11, 2020

Zástupci koalice se v rozpravě zmohli jen na chabou obranu. Ostatně s ohledem na počty – jako vždycky v tomto volebním období – nebyla příliš nutná a ukázalo se to vzápětí, když Miroslava Němcová navrhla přerušení bodu a odklad volby na příští sněmovní schůzi. Pro byla jen ODS, Piráti, lidovci, STAN a TOP 09. Přidal se k nim také Roman Onderka z ČSSD. Všichni ostatní, tj. pohodlná většina složená ze zástupců hnutí ANO, sociálních demokratů, komunistů, okamurovců a nezařazených poslanců (Marian Bojko, Jaroslav Foldyna, Václav Klaus ml., Zuzana Majerová Zahradníková, Ivana Nevludová) hlasovali proti.

To nejdřív slyšíte od hnutí ANO, že to ten Stanislav Berkovec v tom kádrovacím mailu tak nemyslel, aby to nakonec skončilo tím, že do Rady ČT byli zvoleni pánové Bradáč, Šlégr a Kysilka - přesně podle instrukcí.



Ano myslel, o nic jiného než o ovládnutí jim nejde. — Markéta Adamová (@market_a) March 11, 2020

Zrovna tak to dopadlo s návrhem Pirátů, kteří chtěli prosadit namísto volby tajné volbu veřejnou. I v tomto případě byla opozice snadno převálcována, přičemž tentokrát ani nehlasovala jednotně. Lehce komicky v tomto ohledu působil výstup předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka, který sněmovnu těsně před volbou ubezpečil, že poslanci zdaleka nejsilnější sněmovní frakce mají volné hlasování.

Na závěr snad ještě zpět k těm, kteří postoupili do druhého kola. Nejvíc hlasů z těch, kteří nebyli zvoleni, brala Lipovská, kterou volilo 83 poslanců (ke zvolení jí tak chybělo pět hlasů), Pavel Matocha získal 77 hlasů, Michal Klíma a Lubomír Veselý shodně 57. Doudu volilo 49 poslanců, Holého 53.

(Autor je člen Rady ČT, jehož mandát vyprší na sklonku března.)