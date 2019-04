Google a Facebook našel v Evropě nečekané spojence. Nacionalisty a levici | info.cz

Americké technologické firmy, které v Evropské unii čelí rostoucímu tlaku na regulaci jejich odvětví, získaly podporu politických stran, jež by za normálních okolností proti sobě bojovaly. Nacionalistické a euroskeptické strany se podle deníku The Wall Street Journal spojily s levicovými subjekty a aktivisty, kteří se staví proti pravidlům, jež mají nově stanovit pravidla pro obsah na internetu. Ta v současnosti prakticky neexistují a internetové platformy jako YouTube či české Ulož.to se zříkají odpovědnosti za obsah nahraný uživateli. Změnu by měla přinést právě reforma autorského práva, o níž dnes naposledy hlasovaly členské státy EU.

Italská vláda, kterou tvoří Liga a populistické Hnutí pěti hvězd, otočila dlouholetou politiku, která stála na podpoře autorské ochrany a začala bojovat proti reformě. Na jedné lodi s odpůrci se objevil šéf polské strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczynski. Ten tvrdí, že nová legislativa je prvním krokem k cenzuře internetu. Stejný postoj sdílí i německá AfD či probrexitová UKIP. „Pluralita názorů mladých bude omezena,“ horoval proti reformě v německém parlamentu poslance AfD Tobias Peterka.

Antisystémové strany dávají na odiv svůj postoj i v masivní kampani na sociálních sítích a upozorňují, co všechno může kvůli reformě autorského práva zmizet, přestože to často není pravda. „Populisté a nacionalisté využívají sociální média pro dezinformační kampaně a přitom argumentují, že bojují za udržení svobody,“ uvedl německý europoslanec Axel Voss, který byl hlavní postavou prosazení reformy autorského práva.

Největšího odporu se novým pravidlům dostalo v Německu a Polsku. Kaczynski na demonstraci minulý týden uvedl, že boj proti této unijní legislativě se podobá boji proti komunismu v 80. letech minulého století. Je to ovšem jeho strana, která čelí dlouhodobé kritice, že se snaží omezit svobodu slova a tisku. Podle polské opoziční poslankyně Katarzyny Lubnauerové Kaczynského strana celé hnutí proti reformě autorské práva „unesla“. „Strana pana Kaczynského je všechno možné, ale rozhodně to není strana svobody,“ řekla deníku The Wall Street Journal.

V Berlíně v uplynulých týdnech vyšly do ulic tisíce lidí, aby protestovaly proti reformě autorských práv. Organizátorem protestního pochodu byly nejrůznější levicové skupiny, kterým se dostalo v německém parlamentu podpory od politiků AfD. Byli to přitom oni, kdo v minulosti Facebook a Google obviňoval z cenzury kvůli smazání některých stranických příspěvků. Jedna z političek AfD dokonce Facebook úspěšně žalovala kvůli smazání jejího příspěvku, z něhož vyplývalo, že se ozbrojuje. Německý soud dospěl k závěru, že smazání bylo narušením svobody projevu.

Odpor antisystémových hnutí jde dokonce tak daleko, že chtějí novou legislativu ignorovat, přestože za to hrozí citelné sankce. Tímto postupem už pohrozilo italské Hnutí pěti hvězd, jehož politička Isabella Adinolfiová tvrdí, že unijní legislativa není v tomto případě vyvážená a poskytuje držitelům autorských práv moc velkou ochranu. Výhrady mají ovšem i další politici. „Nové autorské právo EU je pro internet hrozné. Je to klasická EU legislativa, která pomáhá bohatým a mocným. Toto bychom neměli přijímat. Je to dobrý příklad, jak můžeme zpátky získat kontrolu,“ uvedl bývalý britský ministr zahraničí a zastánce Brexitu Boris Johnson.

Deník The Wall Street Journal cituje nejmenované úředníky Evropské komise, kteří naopak upozorňují, že kampaň proti reformě autorského práva byla řízena stejnými lidmi, kteří stáli za krachem obchodních jednání mezi EU a USA během éry amerického prezidenta Baracka Obamy. Aktivistům se tehdy podařilo znemožnit přijetí takzvané dohody ACTA, která byla podle všeho účinným nástrojem proti padělkům zboží. Evropská komise před nedávnem dokonce zveřejnila blog, kde obviňuje „neliberální“ síly z kampaně proti reformě autorského práva ve prospěch amerických technologických firem. Příspěvek pod názvem „Jak bylo davu řečeno, aby zachránil draka a zabil prince“ nakonec ale sama stáhla po značné kritice na sociálních sítích.