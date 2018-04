Hlavní Pulitzerovu cenu mají The New York Times a The New Yorker a za odhalení aféry Weinstein

Hlavní Pulitzerovu cenu dnes získal americký deník The New York Times (NYT) a časopis The New Yorker za odhalení sexuální aféry filmového producenta Harveyho Weinsteina, které zvedlo celosvětovou vlnu odporu proti sexuálnímu obtěžování žen. Newyorský deník byl spolu s listem The Washington Post (WP) oceněn i v kategorii amerického domácího zpravodajství za články o vyšetřování údajných kontaktů prezidentské kampaně Donalda Trumpa s Ruskem.