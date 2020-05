Jaromír Soukup chce pohltit vydavatelství Mladá fronta. Jedná o skoupení pohledávek | info.cz

„V reakci na komunikaci a jednání, která jsme vedli v minulých dnech s paní (předsedkyní představenstva Mladé fronty) Markétou Novákovou, jsem se rozhodl předložit prostřednictvím mnou ovládané společnosti Empresa Media nabídku na pomoc při reorganizaci společnosti Mladá fronta s následným odkupem jejího závodu, či vybraných aktiv,“ uvedl Jaromír Soukup prostřednictvím dokumentu založeného v insolvenčním rejstříku. Na zprávu jako první upozornil server iHNed.cz.

Soukup v nabídce nastínil, jak by měl podle něj vypadat další průběh jednání. Nejdříve by u modřanského vydavatelství zpracoval analýzu due dilligence, během které by již oba vydavatelské domy mohly začít spolupracovat. „To by okamžitě přineslo společnosti nové obchodní zakázky a stabilizoval by se její obrat a cash-flow.“

Soukupova Empresa Media by se následně spolupodílela na přípravě reorganizačního plánu Mladé fronty a celý závod pak odkoupila. „V průběhu procesu reorganizace společnosti jsme také připraveni finančně vstoupit do provozu společnosti Mladá fronta, bude-li to nutné pro zachování jejího plného provozu,“ doplňuje Soukup.

Soukup doplnil, že zároveň nyní jedná s několika věřiteli vydavatelství o odkupu jejich pohledávek. V případě, že Mladá fronta nebude mít zájem o přímou spolupráci, nabídl vydavatelství další další postup prostřednicím věřitelské reorganizace.

Jaromír Soukup nicméně v souboji o Mladou frontu patří mezi menší hráče. O vydavatelství již dříve dali najevo zájem druhý nejbohatší Čech Radovan Vítek, který vydavatelství nyní poskytuje provozní financování, nebo zbrojař Michal Strnad, který v posledních letech převzal několik podniků Františka Savova. Vedle těchto těžkých vah českého byznysu Soukup nejspíš mnoho nadějí na vítězství nemá.

Tím spíš, že Soukupovi se v poslední době podnikatelsky příliš nedaří. Na začátku roku se podle našich informací v bankách intenzivně jednalo o zesplatnění několika jeho úvěrů. V dubnu pak podnikatel přišel o majoritu ve svém nejvýdělečnějším podniku, mediální agentuře Médea, v níž čínská CITIC po uplatnění opce získala 57procentní podíl. Jeho vydavatelství Empresa Media navíc muselo – i vlivem epidemie koronaviru a s ní souvisejícího poklesu reklamních příjmů – prodloužit periodicitu dvou svých magazínů – týdeník Týden a čtrnáctideník Exkluziv se proměnily na měsíčníky.