Kladivo na Facebook. Sociálním sítím hrozí v Německu od Nového roku obří pokuty

Dle nové legislativy budou muset provozovatelé, kteří dostatečně rychle nezareagují na závadný obsah, platit dle BBC pokutu až ve výši 50 milionů euro. Na odstranění nahlášeného materiálu mají dle zákona sociální sítě lhůtu 24 hodin.

Nové ustanovení se bude týkat pouze velkých ryb. Platit bude pro sociální sítě, které mají více než dva miliony uživatelů. Vztahovat se tak bude například na Facebook, Twitter, YouTube, Reddit nebo Tumblr. Na většině z nich lze nenávistný obsah nahlašovat už nyní, například na Facebooku ale často trvá i několik dní, než zmizí. Musí ho navíc nahlásit dostatečné množství uživatelů.

Přelomový zákon schválili němečtí politici v červnu 2017. Internetovým provozovatelům pak dali čas do konce roku, aby se na nová pravidla připravili. Od ledna už legislativa začíná platit. V reakci na nová pravidla přijmul prý Facebook v Německu několik stovek nových zaměstnanců, kteří se budou zabývat právě posuzováním nevhodnosti příspěvku. Na stránkách ministerstva spravedlnosti pak budou moci znepokojení občané dokonce cíleně nahlašovat obsah, který ze sítí ve stanovené době nezmizel. 24 hodin mají provozovatelé na odstranění zjevného porušení pravidel, komplexnější kauzy by měli dle ministerstva vyřešit maximálně do týdne.

Německý postoj je zatím nejradikálnější úpravou co se týče včasného odstraňování vadného obsahu na internetu. Vysoké sankce a systém nahlašování by mohl dle některých kritiků vést spíše k zavedení cenzury a ohrožení svobody slova.

Proti nenávisti na síti se snaží bojovat také Evropská unie. Zatím společně s provozovateli sestavila kodex, podle kterého by měli závadnost textů, obrázků a videí posoudit do 24 hodin a buď jej smazat, nebo v případě sporů o nevhodnost k obsahu alespoň znemožnit přístup. Také EU ale kritizuje sociální sítě za to, že lhůtu nedodržují a jednají příliš pomalu.