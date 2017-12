Knihovna amerického Kongresu končí s archivováním všech tweetů. Je zahlcená miliardami vzkazů

Je to, jako by končila jedna epocha. Knihovna amerického Kongresu oznámila, že už nebude archivovat tweety. Do databáze je zařazovala pravidelně od roku 2010, od Twitteru tehdy dostala i „sebrané tweety“ za první čtyři roky fungování této sociální platformy. Teď oznámila, že bude pro budoucí generace archivovat už jen vybrané zprávy ze sociální sítě. Nejspíše i ty od Donalda Trumpa.