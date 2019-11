Kongresman Khanna: Zuckerberg se mýlí, založme vládní agenturu na posuzování politických reklam | info.cz

Nedávné rozhodnutí Facebooku o toleranci lživých politických reklam naráží na výrazný odpor. „Je to nesmyslné,“ říká o rozhodnutí Marka Zuckerberga americký demokratický kongresman Ro Khanna. Kalifornský politik navrhuje vytvoření nové vládní agentury, která by pravdivost amerických politických reklam posuzovala.

Rozhodnutí Marka Zuckerberga z konce září neřešit u politických reklam na Facebooku jejich faktickou správnost naráží na stále tvrdší odpor. Naposledy se do šéfa sociální sítě Facebook pustil kalifornský kongresman za demokraty Ro Khanna, podle kterého je Zuckerbergovo rozhodnutí „očividně špatné“.

„Nemyslím, že bychom měli politické reklamy na sociálních sítích zcela zakázat, je pochopitelně třeba respektovat první dodatek Ústavy (svoboda vyznání, tisku a projevu, pozn. red.). Musíme ale také hledat rovnováhu, abychom neměli na jedné straně cenzuru, ale ani Divoký Západ,“ řekl Ro ve středu v Lisabonu. Tam kongresman přijel na konferenci Web Summit jako politický zástupce amerického Silicon Valley.

Podle Khanny by ve Spojených státech měla vzniknout nová nezávislá instituce, vládní agentura, která by politické reklamy na sociálních sítích monitorovala. „Agentura by zajišťovala, že politické reklamy na sociálních médiích nejsou účelově lživé a nepodněcují nenávistný obsah,“ vysvětlil kongresman.

Agentura by při své běžné činnosti monitorovala politické reklamy na velkých sociálních sítích, přijímala podněty o nekorektnosti od politických kandidátů i od běžných občanů. Nahlášené problematické reklamy by agentura vyhodnotila a případně zajistila jejich odstranění.

Podle kongresmana je nicméně třeba, aby členy této agentury byli lidé, kteří budou odpovědní veřejnosti a nikoliv akcionářům technologických firem, které sociální sítě provozují. „Ta rozhodnutí nesmějí vznikat ve správních radách technologických firem, ale u osobností, které jsou odpovědné veřejnosti,“ míní Khanna.

Případné vytvoření takové agentury je záležitostí měsíců a let, je tak pravděpodobné, že v amerických prezidentských volbách, které se konají na podzim 2020, budou kandidáti moci využít současného nastavení. Bráno do důsledků, politici mají od Marka Zuckerberga vystavený bianco šek na reklamní lhaní.

Odlišný přístup k politickým reklamám nedávno, poněkud překvapivě, zvolila sociální síť Twitter. Ta jejich publikaci zcela zakázala s tím, že politická sdělení by si měla své sdílení a šíření zasloužit sama, organicky. Akcie společnosti nicméně na zprávu o výpadku příjmů z politické reklamy zareagovaly propadem, z úrovní okolo 40 dolarů na akcii padly o 25 procent a z tohoto šoku se stále nevzpamatovaly.