Kontroverzní moderátor i bývalý ředitel ČT. Víme, kdo chce do vlivných mediálních rad | info.cz

Na jaře končí mandát šesti radním České televize a dvěma členům Rady Českého rozhlasu. V prvně jmenované radě se uvolní dvě pětiny mandátů, u Rozhlasu necelá čtvrtina. Celkem se tedy obsazuje osm vlivných (rady například jmenují a odvolávají ředitele či schvalují rozpočet) a slušně placených (radní ČT si přijde na necelých 34 tisíc korun měsíčně) křesel.

Ze současných šesti členů Rady ČT, kterým v březnu jejich mandát vyprší, chtějí minimálně čtyři pokračovat, informoval již dříve server Médiář. Jde o současného předsedu Jana Bednáře, Michaela Hausera, Vlastimila Venclíka a politického analytika INFO.CZ Vratislava Dostála.

Kromě nich se volby zúčastní i další osobnosti. Jednou z těch kontroverznějších je moderátor internetové televize XTV a Českého rozhlasu Luboš Xaver Veselý. Ten svůj záměr kandidovat avizoval již loni na podzim, ale v posledních týdnech jej stále zvažoval. „Poté, co jsem svůj záměr kandidovat oznámil, se na mě snesla velká sprcha kritiky, proto jsem to do poslední chvíle rozmýšlel. Nakonec do toho ale jdu,“ uvedl Veselý pro INFO.CZ.

Dalším, kdo se podle našich informací bude o místo v Radě ČT ucházet, je bývalá redaktorka a moderátorka – a také exmístopředsedkyně Rady ČT – Dana Makrlíková, která ale oficiálně svou kandidaturu nepotvrdila. „Je pravda, že to zvažuji, do pondělka (do uzávěrky pro podání přihlášek) je ale ještě času dost.“

V Radě České televize chce usednout i Martin Schmarcz, komentátor serveru INFO.CZ a bývalý poradce premiérů Mirka Topolánka či Jana Fischera. O členství v Radě ČT se bude ucházet také publicista a aktivista Jan Šinágl. Toho navrhuje spolek Sodales Solonis, jehož je Šinágl předsedou.

Občanské sdružení „Každý koš pomáhá“ nominuje novináře a vysokoškolského pedagoga Jiřího Závozdu, který už byl členem rady mezi lety 2011 a 2017. „Rádi bychom pana Jiřího Závozdu nominovali i v letošním roce,“ potvrdila předsedkyně spolku Petra Bažantová.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy rektora univerzity požádala, aby za ni nominoval do Rady ČT akademiky Jakuba Končelíka a Markétu Supa, uvedl pro INFO.CZ mluvčí FSV UK Jakub Říman.

Oborová organizace Asociace režisérů, scénáristů a dramaturgů (ARAS) navrhne do obou rad celkem osm kandidátů. Jak pro INFO.CZ potvrdil tajemník organizace Petr Koza, do Rady ČT přes ARAS míří vysokoškolský pedagog Jaromír Volek, sinoložka Olga Lomová, publicistka Alena Zemančíková, exsenátor Libor Michálek, ředitelka Otevřené společnosti Marta Smolíková a bývalý ředitel Letní filmové školy Jiří Králík.

Podle dvou nezávislých zdrojů INFO.CZ kandidaturu do Rady ČT rozmýšlí i bývalý generální ředitel televize Jiří Janeček, který loni neúspěšně kandidoval do Rady Českého rozhlasu.

Do Rady Českého rozhlasu bude kandidovat bývalý místopředseda hnutí Úsvit přímé demokracie Jan Zilvar. „Je to pravda, jako člověk, co se rádiu věnuje přes 30 let toho mám na srdci opravdu dost,“ potvrdil svou nominaci Zilvar s tím, že se nejedná o politickou nominaci – navrhne jej podle jeho slov Svaz autorů a interpretů. Dalšími uchazeči o křeslo radního v rozhlasové radě pak budou její bývalý předseda Petr Šafařík či neurolog, filozof a etik Jan Payne. Oba nominuje ARAS.

Nové členy Rady ČT a Rady ČRo navrhuje veřejnost prostřednictvím organizací a spolků. Volební výbor Poslanecké sněmovny, který má v gesci i mediální záležitosti, pak z navržených jmen vybírá užší počet kandidátů a z těchto nominantů členy rad vybere Poslanecká sněmovna na plénu. Členství v obou radách je šestileté, každé dva roky je volena třetina členů.

Podle aktuálních údajů se na volebním výboru Poslanecké sněmovny zatím příliš oficiálně podaných nominací nesešlo. „Do Rady České televize k dnešnímu dni (ke čtvrtečnímu odpoledni, pozn. redakce) evidujeme sedm návrhů kandidátů, do Rady Českého rozhlasu dva návrhy,“ uzavírá pro INFO.CZ Michaela Stránská ze sekretariátu volebního výboru sněmovny.