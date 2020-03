Lámali mě, ať hlasuji pro odvolání Dvořáka, jinak budu na „špatné hromádce“, říká Schmarcz | info.cz

V e-mailu poslance ANO a předsedy sněmovního volebního výboru Stanislava Berkovce, o němž jsme dnes na INFO.CZ informovali , se mezi „nevolitelnými kandidáty“ do Rady ČT objevil i Martin Schmarcz, jenž je externím komentátorem našeho webu. Berkovec, který seznam kandidátů podle důvěryhodných informací připravoval s asistentem a poradcem některých poslanců Michalem Waltrem Kraftem, o Schmarczovi mimo jiné píše, že je autista ve službách Milionu chvilek pro demokracii.

Co na hodnocení Berkovce říkáte?

První výtka, spojující mě s TOP 09, je spíše úsměvná. Pracoval jsem pro politiky řady stran (živím se totiž psaním) a nestydím se za to. Naopak jsem při slyšení na volebním výboru zdůraznil, že mám kromě 14 let v médiích i 14 let zkušeností s mnoha stranami z politiky, což pokládám za výhodu. Ale TOP 09 je výjimka, pro tu jsem nedělal nikdy nic.

Naštvalo vás něco?

Dotýká se mě zmínka o autismu. Nikoli mě osobně, jsem se svojí kariérou, kdy jsem v médiích řídil až dvacet lidí, nebo se účastnil jednání se zahraničními státníky, celkem spokojený. Mám ale dítě s těžší formou autismu, která sice nezasahuje inteligenci, ale brání mu v komunikaci a navazování běžných sociálních vazeb. Setkáváme se často s předsudky a takovéto dopisy rozhodně jejich odstranění nepomáhají.

Prý jste „Dvořákův“ muž…

Nevím, odkud se vzalo, že jsem k hospodaření ČT nekritický. Naopak jsem měl ve svém programu (a několikrát jsem to i zopakoval) tři body: 1. že je nutné konečně navrhnout systém udržitelného financování, protože brzy splaskne „polštář“ z posledního zvyšování koncesionářských poplatků, 2. že je třeba porovnat náklady jednotlivých součástí ČT jak mezi sebou, tak s komerčními televizemi a odstranit neefektivity a zbytečné náklady, 3. musí se potvrdit, nebo vyvrátit podezření z nehospodárného nakládání s financemi v konkrétních případech. Stejně tak jsem (jako vůbec jediný) definoval nutnost, že ČT musí být daleko více pluralitní a otevřít se nejen názorům mladých městských liberálů, ale i konzervativním názorům a názorům lidí z regionů a seniorů, protože ti všichni jsou také koncesionáři. Rovněž jsem kladl důraz na etický kodex ČT a na jeho dodržování. A s Petrem Dvořákem jsem se nikdy osobně nesetkal.

Znáte se Waltrem Kraftem?

Ano, známe se z minulosti. V textu na INFO.CZ mě zarazila informace, že velký podíl na sestavení onoho seznamu měl mít právě on. Nevím, zda to tak je, ale nedávno jsem s ním neformálně mluvil a lámal mě, ať slíbím, že pokud budu do Rady ČT zvolen, budu hlasovat pro odvolání Petra Dvořáka z postu generálního ředitele ČT, jinak se ocitnu na „špatné hromádce“.