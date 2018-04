Lidé, bojte se. Facebook a Google závodí o prvenství ve čtení myšlenek uživatelů

Člověk už nikdy nebude muset nahlas vykřikovat podivnosti jako „OK, Google,“ nebo „Hey, Siri“ a pak doufat, že chytré zařízení správně porozumí vyslovenému přání. Vývoj setů, které budou umět číst lidská přání, aniž by byla vyslovena nahlas, se blíží do finále. Vzhledem k tomu, že jednou z firem, které čtečky myšlenek vyvíjejí, je Facebook, to ale není důvod k velké radosti.

Společnost AlterEgo minulý týden předvedla prototyp headsetu, který dokáže přímo z lidské mysli odečítat myšlenky a přenášet je do chytrých zařízení. Zatím nejde o plnohodnotnou čtečku myšlenek. AlterEgo umí například vytočit telefonní číslo ze seznamu v chytrém telefonu, nic moc dalšího nedokáže. Aspoň zatím. Každopádně je neforemný bílý náhlavní set, který nejvíc ze všeho připomíná tejp, zatím posledním výkřikem vývoje zařízení, která by měla umět propojit lidskou mysl s externí technologií, píše se v New Scientistu.

Až potud je to vlastně krásný příběh, ve kterém hlavní roli hraje lidský důvtip a snaha posouvat hranice lidských možností, schopností a dovedností. Sám Arnav Kapur, muž, který je mozkem vývoje setu AlterEgo, si ale je dobře vědom toho, že možná otevírá pověstnou láhev s džinem. Čtení myšlenek člověka strojem totiž vedle lákavých perspektiv vytváří také množství rizik.

Tím nejvýznamnějším je zneužití čtení myšlenek pro účely manipulací. Tato varianta je hrozivá zejména v kontextu obřího skandálu, který se v dalších a dalších vlnách valí na sociální síť Facebook. A shodou okolností je to právě Facebook, který je společně s další globální internetovou firmou, Googlem, v čele vývoje čtečky myšlenek.

Mark Zuckerberg, zakladatel a šéf sociální sítě, právě před rokem oznámil, že šest desítek špičkových vědců v pověstné Budově 8 pracuje na systému, který dokáže převádět lidské myšlenky na psané slovo. Před rokem se mluvilo o tom, že by „čtečka“ od Facebooku měla dokázat přepisovat myšlenky do textu rychlostí sto slov za minutu. Do budoucna ve stejné době Zuckerberg plánoval, že technologie Facebooku budou umět odečítat myšlenky a impulzy z celého povrchu lidského těla. V kontextu současných událostí to je spíš než cokoliv jiného představa, která by lidi měla naplňovat obavami.

Samozřejmě je na místě otázka, co s plány Facebooku na úplné propojení sociální sítě s lidmi udělá skandál s čachry s uživatelskými daty. I kdyby ale v Budově 8 začali dělat něco jiného a nechali myšlenky uživatelů být s pokojem, jsou tu jiní zájemci. Například Google.

Technologický gigant je ve svých záměrech jako obvykle otevřenější. Díky tomu víme, že jeho vývoj je založený na výzkumech, které provádí týmy neurologů a neurovědců jako jsou ti z Purdue University. Jejich výzkum, jehož dílčí závěry byly zveřejněny v odborném časopisu Cerebral Cortex, se týká propojení umělé inteligence se vzorci myšlení.

Jak konstatuje BigThink, na konci vývoje by měla být technologie, která bude posílat zadání do koncových zařízení na základě přesného strojového odhadu toho, co uživatel v každý daný rozhodovací okamžik nejpravděpodobněji udělá. Uživatel by měl mít možnost zvolit si, zda umělá inteligence jeho přání přečetla správně.

Google nicméně s vývojem technologie, jež by dokázala číst lidské myšlenky, ať už jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu, nespěchá. Jeho manažeři si totiž dobře uvědomují, že než bude možné takovouto technologii spustit, je třeba vyřešit dvě klíčové otázky: jak zabránit tomu, že technologie bude zneužita a jakým způsobem se bude nakládat se získanými daty.

Obě otázky na sebe těsně přiléhají a zdá se, že si v Googlu uvědomují, jaké riziko jejich vyřešení pro firmu představuje. Už teď se totiž mluví o tom, že ideálním řešením by bylo dát získávaná data pod nějaký typ veřejné kontroly. Pro uživatele to je logická a komfortní varianta rozhodnutí. Pro společnosti, jako je Facebook a Google nikoliv. Od veřejné kontroly dat je totiž jenom krůček k rozdělení společností. A to je něco, oč v centrálách velkých digitálních korporací nikdo nestojí.