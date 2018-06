Macron vytáhl do boje proti dezinformacím. Jeho návrh označují za nebezpečný politici i novináři

Před rokem, v době vrcholící předvolební kampaně, musel tehdejší kandidát Emmanuel Macron vyvracet nepravdivé tvrzení své soupeřky Marine Le Penové. Ta jej v televizní debatě křivě obvinila z vlastnictví účtu na Bahamách.

Právě zkušenost z kampaně učinila z dezinformací jedno ze zásadních témat nově zvoleného prezidenta. Ve čtvrtek začne francouzský parlament projednávat Macronův návrh zákona, jenž má omezit dopad falešných zpráv. Návrh, který kritici označují za ohrožení svobody.

Pokud by jej zákonodárci schválili, mohly by nově soudy zasahovat do mediálního obsahu daleko více než dříve. V době tří měsíců před volbami by dostaly pravomoc rozhodnout o zablokování či smazání části zpráv a promovaných reklamních kampaních na sociálních sítích. Týkalo by se to neověřených informací sloužících k poškození jiné osoby. Soudce by měl na rozhodnutí 48 hodin.

„Navrhuji to k ochraně naší demokracie před těmito falešnými zprávami. Lži, které mají za cíl někoho pošpinit, mohou politici, veřejně známé osoby nebo novináři šířit po celém světě v každém jazyce,“ obhajuje novinku Macron.

Opozice ale návrh kritizuje. Upozorňuje, že 48 hodin je v některých případech příliš krátká doba na zodpovědné posouzení charakteru zprávy. Kritici také varují, že se novináři mohou ocitnout pod daleko větším tlakem na prozrazení svých zdrojů.

„Potenciální riziko zákona spočívá v tom, že se dostane do rukou vládě se špatnými úmysly. To může vést ke katastrofě,“ varuje socialistický poslanec Hervé Sauglinac, který dodává, že zákon nerozlišuje mezi novináři dodržujícími pravidla a zbytkem, přičemž se může snadno obrátit proti první skupině.

Na nedostatky v návrhu a příliš krátkou dobu na rozhodnutí si stěžují také sami novináři. Deník Le Monde označil charakter návrhu za nebezpečný. Organizace Reportéři bez hranic jej sice neodmítá úplně, ráda by ale viděla dílčí změny.

Je pravděpodobné, že se Macronovi podaří s návrhem uspět. V parlamentu má zajištěnou pohodlnou většinu. Další otázkou ale je, jak budou soudy s novou možností nakládat. Francouzské právo už totiž jeden podobný zákon má. Pochází z roku 1881 a publikování falešných zpráv pod postihem zakazuje. V praxi se ale příliš nevyužívá.