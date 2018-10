Macronova křížová výprava proti Facebooku a Googlu sílí. Zdanění gigantů chce co nejdřív

V boji za vyšší zdanění internetových gigantů je Francie v čele s prezidentem Emmanuelem Macronem hlavním tahounem Evropy, svoje tažení proti Googlu a Facebooku chce ale před květnovými volbami do Evropského parlamentu chce ještě přitvrdit. Mezi unijními lídry tak nyní hledá co největší podporu, aby plány na zavedení digitální daně velkých internetových hráčů do konce roku schválili. Proti se ale staví skupina evropských zemí v čele s Irskem A výhrady má i Česko.

Šest měsíců po vypuknutí kauzy kolem britské společnosti Cambridge Analytica a zneužití milionů dat facebookových uživatelů se francouzský ministr financí Bruno Le Maire minulé úterý postavil před poslance Evropského parlamentu a vybavený třístránkovým dokumentem rozjel přesvědčování, aby návrh na zdanění internetových gigantů podpořili ve svých domovských zemích, odkud europoslanci pocházejí. Na zasedání ve Štrasburku představil i twitterový hashtag #WePayYouPay (my platíme, vy plaťte), který má celou kampaň doprovázet.

Vystoupení francouzského ministra financí zapadá do širšího evropského úsilí utáhnout velkým internetovým hráčům otěže – to se v posledních měsících projevilo nejen uvalením pokuty na Google ve výši pěti miliard dolarů, ale i probíhajícím vyšetřováním společnosti Facebook kvůli pochybnému nakládání se soukromými daty jeho uživatelů. Kroky Bruselu vnímají tyto americké společnosti s nelibostí, rozjely proto masivní lobbistickou kampaň, která má evropské tažení zmírnit. Na jejich stranu se postavil i americký ministr financí Steven Mnuchin, který varoval před ohrožením amerických investic v Evropě.

Le Maire se ale nenechává odradit. „Vyzývám poslance Evropského parlamentu a občany, aby do 60 dnů tuto myšlenku podpořili tak, aby ministři financí a hlavy států návrh přijali a obnovili tak daňovou spravedlnost v Evropě,“ nechal se podle bruselského serveru Politico slyšet francouzský ministr financí a dodal, že daňová nespravedlnost je v dnešní době něco nepřijatelného.

Změny v daňové politice, které se staly součástí už Macronovy předvolební kampaně, byly tématem diskusí zatím jen na vysoké politické úrovni. Francie se ale rozhodla šlápnout do pedálů a tempo přijímání změn daňové politiky rozhýbat. Chce tak v ostatních zemích unie nasbírat dostatečnou podporu, aby byl zákon přijat do konce letošního roku, píše Politico.

Infografika: Duopol a příjmy z reklamyautor: INFO.CZ

Francie má podporu 19 zemí

Návrhy na změny ve zdanění digitálních firem představila Evropská komise letos v březnu. Plány zahrnují zavedení tříprocentní daně z tržeb velkých digitálních podniků, jako jsou Google či Facebook, které čelí obvinění, že v rámci EU přesměrovávají své zisky do zemí s nižší daňovou zátěží.

Podle Bruselu se má nová daň vztahovat právě jen na největší technologické podniky – plány proto předpokládají, že se daň bude uplatňovat pouze na podniky s ročními tržbami ve výši minimálně 750 milionů eur celosvětově a 50 milionů eur v Evropě.

Ministři financí EU se shodují na tom, že daňová pravila je zapotřebí změnit tak, aby se zdanění digitálních služeb zvýšilo. Rozcházejí se ale v názoru na to, jakým způsobem by se mělo postupovat. Některé menší země s nižšími daňovými sazbami – například Irsko – totiž chtějí, aby změny v rámci EU postupovaly v souladu s globální reformou zdanění digitálních aktivit, o které se již řadu let diskutuje.

Samotná Paříž nyní tvrdí, že má pro nové plány podporu mezi 19 evropskými zeměmi – a to včetně Velké Británie, která ale podle slov tamního ministra financí Philipa Hammonda hodlá velké internetové podniky jako je Google, Facebook nebo Amazon zdanit podle vlastního scénáře. Proti většímu daňovému zatížení velkých internetových firem se však staví skupinka zemí vedená zmiňovaným Irskem nebo Finskem a Švédskem. Výhrady má ale také Česko, které má obavy z problému dvojího zdanění.

Právě na tyto země se Le Maire nyní hodná zaměřit – ve Štrasburku se tak snažil představitele politických frakcí i ostatní europoslance přesvědčit, aby u lídrů svých domovských zemí lobbovali za to, aby zdanění internetových gigantů podpořili. Opatrné je k návrhu ale také Německo, které má obavy z odpovědi Spojených států.

Na to ale mají Francouzi odpověď. „Spojené státy nebudou obchodně Evropu opouštět kvůli dani, která by vynášela pět miliard eur ročně,“ říká pro server Politico jeden z francouzských úředníků pod podmínkou anonymity. „Tyto obavy samozřejmě chápeme, ale je to trh s víc než 400 miliony spotřebitelů,“ dodává.

Německo má ale strach také ze zavedení povinnosti platit daně za data, se kterými globální dceřiné společnosti německých podniků obchodují. I v tomto případě jsou ale německé obavy zbytečné, tvrdí Francie. „Na co se snažíme mířit, je daň, která pokryje hodnotu vytvořenou díky osobním datům evropských občanů a jejich zneužívání k reklamním účelům, ne na průmyslová data… Němečtí výrobci automobilů se nemusejí ničeho obávat,“ dodává.