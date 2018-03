Mark Zuckerberg se cítí provinile a bojí se o Facebook. Deníky zaplavila omluvná reklama

Mark Zuckerberg ještě nikdy nepůsobil provinileji. Skandál s uživatelskými daty, která z nejrozšířenější sociální sítě vydolovala společnost Cambridge Analytica, zasadil Facebooku bolestnou ránu. Natolik tvrdou, že sám jinak celkem málomluvný a veřejná vystoupení nevyhledávající Zuckerberg pocítil potřebu omluvit se veřejnosti nejen v televizi, ale také v novinách.

V sedmi britských a třech amerických denících se objevila inzerce, která má podobu osobní omluvy Marka Zuckerberga. Inzerce se snaží vysvětlit celou situaci a tvrdí, že společnost Facebook „již aplikacím třetích stran omezila možnost získávat tolik informací o uživatelích.“ Podle Zuckerberga Facebook taky sníží objem dat, která budou aplikace od uživatelů získávat jakmile se do nich zaregistrují. “ „Došlo k narušení důvěry a je mi líto, že jsme neudělali víc pro to, aby k tomu nedošlo,“ napsal Zuckerberg do novin.

Omluva přichází pár dní po rozhovoru výkonného ředitele Facebooku s americkými mediálními organizacemi včetně CNN, Wired, The New York Times a Recode. Reklamy se objevily v nedělních vydáních britských novin The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express a Sunday Telegraph. V USA je vytiskly deníky The New York Times, The Washington Post a The Wall Street Journal.

Pokud zamítneme tezi, že Zuckerberga k omluvné a vysvětlovací kampani v novinách přiměly výčitky svědomí, pořád zůstává dost důvodů, proč se šéf Facebooku tolik snaží vylepšit obraz sociální sítě. Skandál Cambridge Analytica totiž vůbec poprvé v krátkých dějinách Facebooku vyvolal reakce, které firmu reálně existenčně ohrožují. K výzvě Delete Facebook se připojili nejen obyčejní uživatelé.

Umělec Jim Carrey ohlásil, že se zbavuje akcií Facebooku. Podnikatel a globální celebrita Elon Musk zase nechal zneviditelnit facebookové stránky Tesly a projektu SpaceX. Sílí volání, aby byl Facebook na základě existující protimonopolní legislativy rozdělen a správa uživatelských dat se dostala pod veřejnou kontrolu.

Podtrženo a sečteno má Facebook nyní řadu problémů, z nichž ztráta zhruba padesáti miliard dolarů tržní hodnoty nakonec ještě není ten nejvážnější.