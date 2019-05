Moderátor udělal z novorozeného syna Meghan a Harryho opici. Teď nese drsné následky | info.cz

Pokud někdo hledá návod na to, jak rychle přijít o práci, asi v současnosti neexistuje lepší metoda. Baker na twitter umístil starou černobílou fotografii muže a ženy, která za ruku vede šimpanze v pánských šatech a s hůlkou. Moderátor to opatřil slovy „královský potomek opouští nemocnici“.

Lze jen spekulovat o tom, jaké motivy Baker měl a co se mu honilo hlavou, ale faktem je, že mnozí tweet rychle identifikovali jako rasistický s poukazem na původ Meghan, respektive její matky.

Baker si důsledky rychle uvědomil, tweet smazal a začal si sypat popel na hlavu. „Omlouvám se, jestli se můj humorný obrázek drobečka v nóbl oblečení dotknul. Nikdy mě to nenapadlo...“ vysvětloval.

Now Sky at the door.

Would have used same stupid pic for any other Royal birth or Boris Johnson kid or even one of my own. It's a funny image. (Though not of course in that context.) Enormous mistake, for sure. Grotesque.

Anyway, here's to ya Archie, Sorry mate.#Occam #Razor