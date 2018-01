Na pořad TV Barrandov s Ovčáčkem a Drahošem se kupí stížnosti. „Je propagandistický,“ zaznívá

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dostala pět stížností na pořad Aréna Jaromíra Soukupa odvysílaný minulé úterý na TV Barrandov, do něhož televize pozvala některé prezidentské kandidáty. Bude se jimi zabývat na zasedání 23. ledna. ČTK to řekl předseda rady Ivan Krejčí. Vyjádření TV Barrandov ČTK zjišťuje.

„Pisatelé stížností poukazují na nevyváženost pořadu, na neobjektivitu a neprofesionalitu moderátora. Jaromíru Soukupovi vyčítají, že zvýhodňuje některé prezidentské kandidáty a ostatní naopak uráží. Někteří diváci považují pořad za propagandistický,“ uvedl Krejčí.

V pořadu generálního ředitele Barrandova Jaromíra Soukupa se původně měli objevit prezidentští kandidáti Jiří Drahoš, Mirek Topolánek a Michal Horáček a mluvčí prezidenta a dalšího kandidáta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Drahoš a Topolánek účast odmítli. V pořadu kromě Horáčka a Ovčáčka vystoupil i bývalý mluvčí někdejšího prezidenta Václava Klause Petr Hájek, kterého televize předem neavizovala. Ovčáček donesl přímo do studia fíkus, jímž zjevně mířil na Drahoše. Zemanův mluvčí v pořadu vesměs tlumočil prezidentovy názory.

Soukup přímo v pořadu řekl, že mu do výběru hostů nemůže nikdo zasahovat a chce, aby se u něj mohli všichni vyjadřovat bez cenzury. Návrhy na zákaz jeho pořadů nebo udělení vysoké pokuty označil za novodobé bolševické metody. Zdůraznil taky, že tento díl jeho pořadu není prezidentskou debatou.

Drahoš odmítl pozvání do pořadu s argumentem, že účast v debatě prezidentských kandidátů, v níž má Zemana zastoupit jeho mluvčí, pokládá za zbytečnou. Topolánek obecně uvedl, že Zeman by se konečně měl jako chlap postavit proti ostatním kandidátům a obhájit své vize a představy. Rovněž Horáček podotkl, že by Zemanovu účast uvítal, ovšem zdůraznil, že kandidát na prezidenta musí bojovat za své postoje, zásady a vize všude.

Prezidentské volby se uskuteční tento pátek a sobotu. O přízeň voličů se uchází celkem devět kandidátů.