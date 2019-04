Náznak usmíření? Facebook udělal nečekaně vstřícný krok vůči vydavatelům | info.cz

Zuckerberg s Döpfnerem dosud stáli na opačné straně barikády, přestože Facebook s šéfem vydavatelství a jeho lidmi konzultoval některé změny v distribuci zpravodajského obsahu na sociální síti.

Mathias Döpfner není pro technologickou scénu neznámou. Je to ostatně jeden z ředitelů Netflixu a příjmy jeho vydavatelského domu z internetu už dalece převažují příjmy z tisku. On sám je přitom bývalým novinářem, přičemž to dotáhl až na šéfredaktora Die Welt.

Ve zmiňovaném rozhovoru Döpfner Zuckerberga opakovaně upozorňuje, že Facebook musí vydavatelům nabídnout lepší možnosti, jak vydělávat peníze na obsahu, který se na síti objevuje. S tím ostatně počítá i schválená reforma autorského práva, přestože její kritici od počátku tvrdí, že technologické firmy nic novinářům platit nebudou a raději se takového obsahu zbaví.

Technologické firmy by podle nové legislativy měly žádat licence od vydavatelů, kteří zase očekávají, že jim za to internetové platformy budou platit. Zuckerberg připouští, že Facebook na takovou praxi přistoupí. Je tak pravděpodobně prvním šéfem takto velké firmy, který tak učinil.

„Myslím, že to dává smysl. Musíme domyslet ještě hodně detailů, ale jsem optimistický a myslím, že by to mohlo celou věc (distribuci zpravodajství na Facebooku, pozn. red.) učinit udržitelnější,“ uvedl. Mezi oběma muži nicméně stále panují názorové rozdíly. Zatímco Döpfner doufá, že Facebook bude zaměstnávat tisíce novinářů, Zuckerberg podobnou myšlenku odmítá.

Facebook však podle něj chystá novou sekci, která bude zobrazovat „důvěryhodné“ zpravodajství „vysoké kvality“. Televizní stanice CNN dnes přinesla informaci, že by tato služba měla být spuštěna už na konci letošního roku a měla by být podobná poměrně nové sekci, v níž je možné sledovat videa. „Ta roste velmi rychle a lidé si toho skrze naši službu přehrávají skutečně hodně. Rozhodli jsme se, že bychom něco podobného měli udělat i se zpravodajstvím,“ řekl Zuckerberg Döpfnerovi.

Podle něj je možné, že by takovýto obsah „konzumovalo“ zhruba 10 až 20 procent uživatelů. Šéf Axel Springer jej nicméně opakovaně upozorňuje, že na tomto produktu musí profitovat i vydavatelé jinak Facebook nabere „velmi špatnou dynamiku“.