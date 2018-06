Nový deník v Česku vyjde už na podzim. Motivovala nás krize médií i politiky, uvádí redakce

Už letos na podzim odstartuje v Česku nový deník, který bude založený na placeném obsahu. Inspiraci bude tento projekt čerpat u slovenského Denníku N, primárně by tak měla být jeho podoba digitální, založená na předplatném. Jako doplněk by však měla být k dispozici i tištěná verze.

Obsahově bude bude deník založen primárně na dlouhých placených textech a rychlém stručném zpravodajství. O startu nového deníku server INFO.CZ informoval jako jeden z prvních.

„Prohlubující se krize médií, politiky a veřejného života se pro nás stala hlavní motivací pro založení zcela nového média, které by nabídlo poctivou a profesionální žurnalistiku špičkových novinářů nezávislou na politických a obchodních zájmech svých majitelů. Nebudeme motivováni inzertními zájmy ani zájmy velkého byznysu a politiky, které ničí samotnou podstatu novin,“ uvedla redakce na stránkách deníku.

Nový titul má vycházet ze slovenského Denníku N, který založila část bývalé redakce deníku SME poté, co do něj vstoupila finanční skupina Penta. Denník N se dokázal během tří let postavit na vlastní nohy a v současnosti má téměř 30 000 tisíc předplatitelů. Jeho systém digitálního předplatného patří k nejpropracovanějším na světě.

Mezi investory jsou Jaroslav a Silke Horákovi (Albatros Media), Martin Vohánka (W.A.G. payment solutions) a Libor Winkler (RSJ), kteří podporují Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Samotný fond zvažuje formu finanční podpory tohoto projektu. Hlavním obchodním cílem nového deníku však je, aby se po několika letech stal díky předplatnému plně finančně soběstačným.

Ředitelem vydavatelství je bývalý šéf Internet Info Ján Simkanič a šéfredaktorem projektu někdejší šéfredaktor Aktuálně.cz Pavel Tomášek.