Nový předseda Rady ČTK Soukup: Domluvili jsme se, jednomyslnost volby mě ale překvapila | info.cz

Když jsme spolu hovořili minulý týden, říkal jste, že ještě nevíte, zda budete na předsedu Rady kandidovat. Co nakonec rozhodlo?

Prostě jsme se domluvili, že jsem přijatelný kandidát.

Oproti komu?

Oproti jiným kandidátům. Ta jednání před samotnou volbou probíhala mezi čtyřma i šesti očima.

Takže výsledek volby byl předdomluvený? Překvapily vás tím pádem absence Petra Žantovského a Pavla Foltána (oba nominovaní jako Soukup za ANO, pozn. red.) na dnešním zasedání Rady?

Nebylo to úplně celé domluvené. Upřímně, byl jsem překvapený, že jsem byl zvolen jednomyslně, pěti hlasy.

U veřejnosti je známá vaše kábulská aféra, kdy jste se jako novinář měl hlásit z válečného Kábulu, i když jste tam reálně nebyl.

Já jsem nikdy nic takového, že bych tehdy reportoval přímo z Kábulu, neřekl. To mě pouze ocitoval deník Super, ale já to neřekl, nejsem blázen. Pravda je, že mě moje redakce do centra válečné vřavy umístila proto, aby byla populární.

Jaké budou vaše priority na pozici šéfa Rady ČTK?

Mezi novinkami, na které bych se chtěl soustředit, je větší otevřenost. I proto budeme například streamovat naše jednání prostřednictvím sociálních sítí – abychom měli zpětnou vazbu veřejnosti.

Zmiňoval jste, že chce více diverzifikovat příjmy agentury.

Chtěl bych, aby ČTK přemýšlela nad tím, jak by mohla ještě více podnikat, naplnit tu svou roli v zákoně, že bude mít příjmy z podnikatelské činnosti. Už nyní ČTK pronajímá nemovitosti, má dvě velké budovy. Jsou zde nápady, že bychom mohli například provozovat i vlastní vysokou školu. Ale my to řediteli ČTK můžeme jen navrhovat, řízení agentury je pochopitelně plně na managementu. Kromě toho se pak nabízejí i další činnosti, na kterých bychom mohli vydělávat, například v kontextu současné digitalizace archivu agentury. Mohli bychom třeba více prodávat fotografie do zahraničí, udělat si k tomu třeba i nějakou aplikaci.

A do třetice chcete bojovat s fake news. Jak konkrétně?

Ano, Rada dostává spoustu podnětů od lidí, kteří si stěžují, že zpravodajství ČTK není vyvážené, že je špatný titulek. Ne vždy to ale musí být pravda a ne vždy si ti lidé stěžují s dobrým úmyslem. Někteří dopisovatelé schválně ČTK popichují a hledají problémy tam, kde nejsou. Na druhou stranu se ale zaměříme i na to, aby redaktoři ČTK nepodlehli tomu, že třeba budou například zveřejňovat zprávy, které jim někdo podsune, případně nerelevantní výzkumy.

Máte pocit, že to je současný stav ČTK, který by si tak žádal nápravu?

Ne, myslím, že to není současná praxe. Ale jak říkám, fake news jsou nyní v době rozkvětu a je dobré na to být připraven.

Pan Žantovský dříve navrhoval opatření, pomocí kterého by politické strany mohly v servisu ČTK zdarma vydávat své needitované tiskové zprávy. Jak se stavíte k tomuto návrhu?

Já jsem ten návrh četl, Petr navrhoval, aby se zveřejňovaly needitované tiskové zprávy politických stran. V podstatě je to něco, co dlouhodobě dělá zpravodajský kanál ČT24, který v přímém přenosu vysílá i tiskové konference jednotlivých politických stran. Já jsem s tím návrhem neměl takový problém, nicméně na minulém jednání Rady byl návrh zamítnut. Nevylučuji nicméně, že o tom budeme dále diskutovat. V zásadě si nemyslím, že by to bylo něco, co by zásadně ovlivňovalo zpravodajství ČTK. Podle mě ten návrh měl jen odrážet jen něco podobného, jako když ČT24 přenáší konference politických stran.