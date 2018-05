Oblíbený kanál teroristů i disidentů. Aplikace Telegram je trnem v oku Rusku i Íránu

Moskvanům, kteří se v pondělí pohybovali centrem města, se naskytla netradiční podívaná. Více než desetitisícový dav zahustil nebe jednoduchými papírovými vlaštovkami, které vyhazoval nad své hlavy. Lidé tak protestovali proti ruskému zablokování aplikace, která má ve svém znaku právě vlaštovku.

Jde o digitální svobodu! vyzval je ke shromáždění Pavel Durov, Rus a zakladatel služby Telegram. „Budoucnost ruského internetu se nachází ve vašich rukou,“ apeloval na demonstranty. „Někdo může tvrdit, že demonstrace nic nezmění. Ale není tomu tak. Rusko je na rozcestí, cenzura v plném rozsahu ještě nebyla zavedena. Budeme-li nečinní, Rusko ztratí Telegram i další servery. Vaše aktivní účast může změnit běh dějin.“

Běh dějin, alespoň co se týče Telegramu, nicméně deset tisíc protestujících nejspíš neovlivní. Mnohem spíše by to mohla učinit sama služba, pokud by tajným službám poskytla šifrovací klíče k odposlouchávání služby mezi jednotlivými uživateli. Jenže ta to odmítla.

Aplikace Telegram, která má celosvětově přes 200 milionů uživatelů, je obzvlášť populární právě v Rusku a v Íránu. Svůj sex-appeal těží zvláště z toho, že je oproti jiným chatovacím aplikacím, například Messengeru či WhatsAppu, neamerická. A uživatelé oceňují právě i fakt, že firma nespolupracuje s vládami a nedává jim přístup ke zprávám svých uživatelů. Vlády nicméně nyní argumentují, že aplikaci právě proto využívá organizovaný zločin ke koordinaci svých aktivit.

To je do značné míry oprávněné tvrzení, veřejné kanály aplikace dříve využívala například i teroristická organizace Islámský stát, která tak šířila informace a propagandu mezi své stoupence. Telegram nicméně následně tento kanál komunikace znemožnil, právě kvůli zneužívání ze strany ilegálních organizací.

Důvod, proč oba státy nyní sáhly k zákazu oblíbené aplikace, tak může být mnohem prozaičtější. Minimálně v Íránu, který aplikaci Telegram zakázal v pondělí, totiž tuto službu využívali zejména kritici režimu ke koordinaci svých akcí.

To ostatně připouští i íránská vláda. „Vzhledem k vysokému počtu stížností Íránců na komunikační službu Telegram a na základě žádostí bezpečnostních institucí, aby vláda bojovala proti nelegální aktivitě Telegramu, byla služba v Íránu zakázána,“ uvedla v pondělí státní televize. Přitom právě v Íránu byl Telegram extrémně oblíbený, využívala jej asi polovina z 80milionové populace.