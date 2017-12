Ohrožujete síťovou neutralitu, vytýká regulátor vlastníku T-Mobilu a hrozí sankcemi

Německému regulátorovi se nelíbí některé praktiky německého telefonního operátora Deutsche Telekom. Jde hlavně o datové balíčky na vybrané služby (například sociální sítě, hudbu či video), které pak zákazníci mohou čerpat bez toho, aniž by museli za přenesená data dále platit.

Takovéto balíčky, v případě Deutsche Telekomu balíček StreamOn, ale porušují principy síťové neutrality, tvrdí regulátor. Podle něj totiž samotný princip služby popírá ideu, že se všemi daty by se mělo v síti zacházet stejným způsobem a žádný obsah by neměl být operátorem prioritizován.

Německému regulátorovi se rovněž nelíbí, že Deutsche Telekom nabízí službu jen na domácím trhu a chce, aby StreamOn zpřístupnil i dalším evropským zákazníkům – v souladu s evropským principem "Roam-like-at-Home". Německý úřad navíc upozornil na to, že operátor svým zákazníkům v rámci některých nabízených tarifů limituje kvalitu v přehrávání videostreamovacích služeb ve StreamOn jen na standardní rozlišení. Apeluje na Deutsche Telekom, aby nabízel i přehrávání v HD kvalitě.

We will continue to protect #netneutrality in Europe. Right to access the open internet without discrimination or interference (like blocking or slowing down) is enshrined in EU law. Our rules enable continued network & service #innovation. Q&A: https://t.co/KCSasUkJmd https://t.co/HUcKgzUhtz