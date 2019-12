Otazníky před pondělní volbou šéfa Rady ČTK. Nejsilnější pozici mají nominanti hnutí ANO | info.cz

Vydržte, počkejte, stále to řešíme. Takové odpovědi zatím téměř unisono zaznívají od členů Rady na přímou otázku ohledně jejich možné kandidatury. Na začátek stručná rekapitulace: Rozhodnutá kandidovat je stále nominantka ODS Jaroslava Wenigerová. Je velmi pravděpodobné, že proti ní se postaví některý z nominantů hnutí ANO, nejspíše Petr Žantovský, nebo David Soukup. Na dotaz INFO.CZ ale oba odpovídají vyhýbavě: „Uvidíme.“ Zbylí členové Rady možnost kandidatury předem vyloučili.

„Stojí to nyní de facto na nominantech hnutí ANO, mají sílu dostat tam kohokoliv,“ uvedla pro INFO.CZ členka Rady nominovaná Piráty Angelika Bazalová. Počty jsou poměrně jednoduché. Tři nominanti hnutí ANO – kromě Žantovského a Soukupa i Pavel Foltán – mají společně s bývalou novinářkou navrženou hnutím SPD Janou Gáborovou moc protlačit do čela sedmičlenné Rady kohokoli z radních. Společný postup se stále koordinuje. „Nyní probíhají nějaká jednání, po víkendu bude jasněji,“ připouští Soukup, který svou kandidaturu nepotvrzuje, ale ani předem nevylučuje.

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD a nynější členka Rady Michaela Marksová, která dříve kandidaturu odmítla, při čtvrteční diskusi na FSV UK uvedla, že někteří členové Rady si shánějí zastání u politiků. „Vím, že někteří členové běhají po poslancích a poslankyních a chtějí jejich politickou podporu,“ řekla na akci Rozpravy o mediálních radách.

Marksová k možným tlakům před volbou dodala, že v poslední době chodí Radě množství nestandardních dopisů. „Teď jsme zaznamenali vlnu stížností na jednotlivé zprávy ČTK. Ony jsou často adresovány jednomu konkrétnímu členovi rady, jsou všechny ve velmi podobném duchu, některé dokonce používají i podobné výrazy jako ten jeden člen. I to je možnost, jak vyvíjet tlak,“ konstatuje Marksová, podrobněji ale téma rozebírat nechce.

Publicista Petr Žantovský, který na přímou otázku ohledně své kandidatury odpovídá v podobném duchu jako Soukup, podle našich informací velkou politickou podporu nemá. Pro INFO.CZ to potvrdil jeden z politiků hnutí ANO, který si nepřál být jmenován. „Petra Žantovského tam od nás rozhodně nikdo netlačí, já osobně jsem mu říkal, že doufám, že je realista, že nebude nikomu komplikovat život tím, že by se někam cpal, a vyvolával tak nějaké vášně. Tak uvidíme, zda to pochopil, nebo ne.“ Politik dodává, že „vylučovací metodou tak zbývá David Soukup“.

Volba předsedy Rady ČTK je sledovaná především proto, že je to právě předseda, kdo navrhuje agendu, kterou se Rada ČTK bude zabývat. Kromě toho předseda zastupuje Radu navenek, svolává a řídí její zasedání či pověřuje členy Rady konkrétními úkoly. Ke zvolení do funkce je třeba zisk čtyř hlasů, volba je tajná.