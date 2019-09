Ovčáček a slovenská vicemiss dělají oboru mluvčích hrozně špatné jméno, říká znalec | info.cz

Neprofesionalita a až příliš uvolněné etické standardy. To jsou podle Patrika Schobera, předsedy Výkonné rady oborové Asociace Public Relations Agentur, hlavní důvody, proč má tato práce u lidí občas tak špatné jméno. Exemplární příklady, které vnímání veřejnosti zhoršují, vidí Schober například v případě hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka či bývalé mluvčí ministerstva kultury na Slovensku Barbory Palovičové.

Průšvihem bývalé šéfky tiskového oddělení slovenského ministerstva kultury Barbory Palovičové se minulý měsíc bavil celý internet. Někdejší vicemiss a tanečnice populárního lidového souboru na kameru nedokázala odpovědět na den předem zaslaný triviální dotaz a za státní instituci komunikovala natolik neprofesionálně, že ministryně její úsek raději kompletně zrušila. „A právě takové jednání dělá tomu oboru velmi špatné jméno. Ono to pak z pohledu veřejnosti často vypadá, že stačí vyhrát v lokální soutěži krásy, a místo tiskového mluvčího je pro vás nachystané,“ říká Patrik Schober, výkonný partner PR agentury Pram Consulting, v rozhovoru na oborové konferenci PR Summit.

V České republice podle něj dělá špatné jméno oboru především tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. „Nechová se eticky, nedovzdělává se a rád manipuluje s veřejností,“ vypočítává odborné nedostatky Schober. Naráží tím především na to, že veřejnost často neví, zda mluvčí na twitterovém účtu nebo třeba ve vlastní nové talk show na televizi Barrandov prezentuje názory prezidenta Miloše Zemana, nebo své vlastní. „Já klidně i věřím tomu, že jsou na tomto modelu v prezidentské kanceláři domluvení, z mého pohledu však jde o naprosto neetické chování. Úkolem tiskového mluvčího je komunikovat sdělení zadavatele – a nic víc,“ dodává výkonný ředitel oborové organizace.

„Ale nechtěl bych, aby to vypadalo, že je to jenom o Ovčáčkovi. Tiskových mluvčích, kteří nectí profesní standardy, je více, byť jich postupně ubývá,“ hodnotí Schober. „Je to i tím, jak se postupně vzdělávají,“ vysvětluje a dodává, že „jeho“ APRA připravila pro PR profesionály vzdělávací program.

Případy, kdy uchazeči, respektive uchazečce, o práci tiskového mluvčího obrazně řečeno stačilo vyhrát soutěž krásy, ubývají i podle vítězky loňské soutěže Tiskový mluvčí roku a mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitce Němečkové. „Takových mluvčích už je naštěstí méně než dříve,“ glosovala to na PR Summitu.

Schober nicméně uznává, že i přes volnější etické standardy dokáže Jiří Ovčáček komunikovaným sdělením zasáhnout cílové adresáty. Jinými slovy, že je efektivní. Zda mu to přinese body u případných budoucích zaměstnavatelů, je však otázkou. „Už několikrát jsem se zamýšlel nad tím, co bude pan Ovčáček dělat, až jeho kariéra na Hradě skončí. A jsem přesvědčený, že vazby, které si udělal a ještě udělá během deseti let v současné pozici, budou pro nějakou komerční organizaci nebo pro politickou stranu natolik hodnotné, že jich budou chtít využít,“ uzavírá Schober.