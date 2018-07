Popírání holocaustu se na Facebooku mazat nemusí, tvrdí Zuckerberg. Co je tedy zakázané?

Popřít, že během 2. světové války došlo k vyvraždění mnoha milionů Židů? Za takovou větu hrozí v sousedním Německu trest odnětí svobody až na pět let . Napsat ale stejnou větu na facebooku, tak jde jen "názor" někoho, kdo nemá věci úplně srovnané. Mazat takové příspěvky není ani třeba, tvrdí v rozhovoru pro magazín Recode zakladatel a šéf největší světové sociální sítě Mark Zuckerberg . Podobně benevolentní přístup pak aplikuje u falešných zpráv a konspiračních teorií.

„Lidé, kteří na facebooku holocaust popírají, to jen nemají v hlavě úplně srovnané,“ vysvětlil svůj postoj Zuckerberg s tím, že to však není dostatečný důvod takové facebookové příspěvky mazat.

„Já osobně jsem Žid a takové výroky mě hluboce urážejí. Na druhé straně si ale nemyslím, že by takové příspěvky měly být mazány, lidem občas nějaké věci nedojdou,“ řekl v rozhovoru. Jeho slova následně na sociálních sítích vyvolala vlnu kritiky, na kterou šéf facebooku reagoval zpřesněním svých slov – v žádném případě prý neobhajoval úmysly lidí, kteří holocaust popírají.

Podle Zuckerberga by se Facebook měl snažit omezovat dosah těchto „názorů“, nicméně odstraňovat by je neměl. Jedinou výjimkou jsou pak případy, kdy by se sociální síť sama vystavila riziku trestního postihu. Facebook proto bude mazat příspěvky obsahující popírání holocaustu ve čtyřech zemích, například v Německu.

"Holocaust je jedno z největších zvěrstev historie, průmyslová genocida Židů. Je třeba zdůraznit, že se odehrál a je neuvěřitelně nebezpečné dát prostor či platformu komukoliv, kdo jej popírá," reagoval na Zuckerberga v deníku Guardian například Matthew McGregor, ředitel kampaní ve společnosti HOPE Not Hate.

Podobně benevolentní přístup jako vůči popíračům holocaustu pak Zuckerberg překvapivě zaujal i vůči stránkám a účtům, které šíří zjevné dezinformace a konspirační teorie. Například vůči dezinformačnímu serveru InfoWars, který propagoval teorii, že masakr na americké škole Sandy Hook se vůbec nestal a že šlo jen o hoax.

„Přístup, který jsme vůči webům, jež šíří falešné zprávy, zaujali, není, že nesmí na internet psát něco, co není pravda. To by bylo z naší strany příliš extrémní opatření. Každý se občas splete,“ řekl Zuckerberg. Dodal, že Facebook nebude mazat příspěvky, které nezpůsobují újmu.

Otázkou, kterou si položil zpravodajský server Motherboard, tak zůstává, jaké příspěvky budou na Facebooku smazané – pokud chce Zuckerberg ponechávat příspěvky popírající vyvraždění šesti milionů Židů a milionů dalších lidí během druhé světové války a šíření objektivních nepravd, které tvoří nesoulad ve společnosti.

„Klíčové ponaučení je, že se musíte opravdu snažit, aby vám Facebook smazal účet," tvrdí Motherboard, který získal přístup k interním směrnicím sociální sítě, podle kterých se firma rozhoduje, zda uživatelský účet či stránku odstraní.

Podle média je stránka na facebooku smazaná například ve chvíli, kdy poruší komunitní pravidla pětkrát během 90 dní. Alternativně mají moderátoři pokyn stránku odstranit, pokud alespoň 30 procent obsahu stránky tvoří příspěvky, které odporují pravidlům Facebooku.

Server Motherboard pro kontext uvádí, že na sociální síti YouTube – patřící do portfolia Googlu – stačí k zablokování „pouze“ tři prohřešky proti pravidlům. A ještě vážněji vzala do svých rukou boj s nevhodnými účty sociální síť Twitter, která v posledních dvou měsících smazala přes 70 milionů „falešných a nedůvěryhodných“ účtů.