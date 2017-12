Překroucení pravdy, šíření dezinformací. Obama varoval před Facebookem, zpovídal ho princ Harry

„Jedním z nebezpečí internetu je to, že se zde lidé mohou setkat s naprosto odlišnými skutečnostmi. Mohou zde získat informace, které je ještě více posílí v jejich zaujatosti," řekl Obama.

Dodal, že je nutné využívat informační technologie tak, aby byl možný projev širokého spektra názorů bez štvavého rozdělování společnosti. Bývalý prezident se v této souvislosti obává, aby političtí předáci nepřekrucovali fakta kvůli formování takových názorů, které se jim hodí.

Vedle tématu internetové sféry diskutoval Harrym s někdejším prezidentem i o tom, jaké to pro Obamu letos v lednu bylo předat moc Trumpovi. Ten řekl, že měl při odchodu z Bílého domu smíšené pocity vzhledem k práci, kterou nestihl dokončit, a že myslel také na budoucnost země.

Harry rozhovor s Obamou označil za zábavný a zajímavý a poznamenal, že to často vypadalo tak, že interview vede někdejší prezident. Princ si na Obamu připravil i sérii rychlých otázek zaměřených na bezprostřední pocity, patřil mezi ně i dotaz na zásadní problém mužského světa, a to zda preferuje trenýrky, nebo naopak dává přednost slipům. Na to však Obama neodpověděl.