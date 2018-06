Propouštění v Českém rozhlasu. Ředitel na zítra svolal zaměstnance

Škrty se budou týkat podle ředitele Českého rozhlasu všech profesí. René Zavoral tuto informaci redaktorům Seznam Zpráv stručně potvrdil. „Určitě ano,“ řekl na dotaz, zda tématem svolaného úterního setkání bude právě zeštíhlování rozhlasového týmu. Propouštění se podle něho dotkne všech profesí v rozhlasu. „Úplně všech. Napříč celým Rozhlasem,“ dodal.

K finálnímu číslu propuštěných zaměstnanců se Zavoral nechtěl vyjádřit, podle nepotvrzených informací Seznam Zpráv se by se mohlo jednat zhruba o 150 lidí. „Tak to určitě není validní číslo. Já vám ho neřeknu dříve, než to řeknu zaměstnancům,“ oponoval generální ředitel.

Na začátku letošního roku Český rozhlas oznámil, že chce propustit zhruba pět procent z téměř 1500 zaměstnanců. Mluvčí Jiří Hošna tehdy ČTK řekl, že důvodem redukce pracovních míst je snaha o snižování nákladů.