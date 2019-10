Rada ČRo jen bodá do zad. A Xaver? Nepříjemná peripetie, říká odcházející reportér Kroupa | info.cz

Reportér Janek Kroupa opouští Český rozhlas a míří do Seznam Zpráv. V rozhovoru pro INFO.CZ poprvé vysvětluje, co ho k tomu vede a nakolik to souvisí s děním uvnitř veřejnoprávního média. „Neodcházím kvůli Radě nebo kvůli Xaverovi, já především věřím v to, čím chce Seznam být,“ vysvětluje svoji motivaci.

Co vás motivovalo k odchodu z veřejnoprávního rozhlasu?

Rozhodoval jsem se primárně podle toho, čím by se Seznam mohl stát. Pro mě je to místo, kde do budoucna vidím velký potenciál. Český rozhlas i lidi, kteří v něm pracují, mám moc rád a můj odchod není motivovaný nějakým problémem, který by v ČRo byl. Jasně, v každém médiu se občas nějaký najde, ale u mě to nikdy nepřerostlo v to, že bych kvůli tamní situaci chtěl odcházel.

Takže dění okolo moderátora Luboše Xavera Veselého či fakt, že Rada ČRo měla na příští schůzi projednávat, proč vystupujete i v pořadu televize Nova, ve vašem rozhodnutí nehrály žádnou roli?

Já vnímám Luboše Xavera Veselého jako nepříjemnou peripetii Českého rozhlasu, se kterou jsem si jistý, že se rozhlas nějakým způsobem popasuje. A co se týká Rady ČRo, doneslo se mi, že se zabývají nějakou bizarní záležitostí, ale já už jsem si zvykl na to, že Rada, respektive někteří její členové, mají zálibu v bodání zezadu. Naštěstí jsou tak malí, že bodají naštěstí jenom do kotníku. Moje rozhodování s těmito věcmi vůbec nesouvisí.

Budete mít na Seznamu samostatný pořad? Obdobu Zvláštního vyšetřování?

Ne. Zatím je plán takový, že bych měl postavit tým lidí, který bude dodávat investigativní obsah. Ten pak budeme šířit podle média, kterému daný obsah vyhovuje nejlépe – některý obsah nejlépe vynikne jako textová reportáž, jinému sluší více video či zvuk. V tomto ohledu to bude podobné tomu, co jsme dělali v radiu.

Jak velký bude váš tým lidí? A odchází s vámi někdo z ČRo?

Tým bude na české podmínky poměrně velký, bude mít něco mezi třemi a deseti lidmi. A není to tak, že bych z ČRo někoho přetahoval, ale pokud by moji kolegové měli pocit, že se mnou chtějí dále spolupracovat, tak já samozřejmě řeknu ano.