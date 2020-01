Rada ČTK se poprvé sešla pod novým vedením. Chceme víc peněz od státních firem a úřadů, říká Soukup | info.cz

Ministerstva, velké radnice nebo firmy s majetkovou účastí státu by do budoucna měly upřednostňovat zpravodajské či streamovací služby veřejnoprávní agentury ČTK před konkurencí. Alespoň takový je plán nového předsedy Rady agentury ČTK Davida Soukupa (ANO). „Chtěl bych se tímto přiblížit tomu, jak to funguje ve francouzské agentuře AFP,“ nastínil Soukup.

Pokud by chtěla státní, případně veřejná instituce či firma odebírat zpravodajství nebo streamovací služby od několika subjektů, měla by automaticky preferovat Českou tiskovou kancelář. Alespoň takový je plán nového šéfa Rady této veřejnoprávní instituce Davida Soukupa, kterým se chce přiblížit slavnější francouzské tiskové agentuře a zároveň najít či rozšířit příjmy společnosti.

„Ve Francii musí všechny státní instituce povinně upřednostnit servis dané agentury před konkurenčním komerčním zpravodajstvím a službami. Nejde tak jen o dodávání zpravodajství, ale třeba i o streamovací služby, které ČTK umí dodávat na velmi vysoké úrovni,“ vysvětloval během pravidelné Rady ČTK Soukup.

Pro francouzskou tiskovou agenturu, jednu z největších a nejdůvěryhodnějších na světě, jsou státní peníze podstatný zdroj financí, od státních firem a úřadů AFP získává asi dvě pětiny svých příjmů.

David Soukup doplnil, že by odběr zpravodajství od ČTK formálně nevynucoval. „Chtěl bych tyto úřady přesvědčit, že se jim to vyplatí. Vím, že například ministerstvo zahraničí odebírá pouze malou část servisu agentury, pražskému magistrátu by zase měla brzy vypršet velká smlouva s televizí Praha TV. To všechno jsou oblasti, kde by se ČTK mohla se svými službami angažovat,“ uvedl Soukup pro INFO.CZ.

Během prvního jednání Rady ČTK pod Soukupovým vedením rovněž nový předseda nastínil změny, které by chtěl promítnout do jednacího řádu Rady. Jedná se například o možný střet zájmů členů Rady ČTK, nastavení pravidel pro publikační činnost členů Rady, „omluvenek“ radních z pravidelných zasedání či o omezení počtu místopředsedů na dva. Paradoxně, všechny tyto návrhy nějakým způsobem míří na další dva nominanty hnutí ANO – Pavla Foltána a Petra Žantovského.