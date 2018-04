Rána pro svět kryptoměn? Americké úřady spustily útok na největší burzy, chtějí jejich tajemství

Newyorsští žalobci rázně zakročili proti špičkám trhu s kryptoměnami. Oficiálně se obrátili na 13 předních burz, kde se digitální měny v čele s bitcoiny obchodují, a žádají od nich aby odkryly karty. Může to být precedent s poměrně velkými důsledky.

Bitcoinová horečka ze začátku roku přitáhla ke kryptoměnám pozornost celého světa. Raketový růst bitcoinu a dalších titulů lákal k rizikovým investicím zástupy laiků, ale poutal i nežádoucí pozornost vlád a regulátorů trhu. Mánie s vidinou rychlých zisků sice odezněla, o zájmu nejrůznějších úřadů se to ale říct nedá.

Newyorští prokurátoři chtějí od 13 předních burz, mezi nimiž je například i populární Coinbase, slyšet citlivé informace. Jdou po samotné podstatě jejich obchodních modelů, po tom, jaké marže z transakcí mají a na kolik si tak přijdou. A také, co podnikají proti praní špinavých peněz nebo jak chrání bezpečí vkladů jejich uživatelů.

Oficiálně to prokuratura zdůvodňuje péči o zákazníky. „Se vzestupem kryptoměn mají spotřebitelé v New Yorku a napříč USA právo na transparentní a zodpovědný servis, když jde o jejich peníze,“ cituje deník The Independent žalobce Erica Schneidermana. „Příliš často ale lidé nemají ani základní informace, aby si vyhodnotili férovost, upřímnost a bezpečnost těchto obchodních platforem,“ pokračuje prokurátor.

Jakkoli výše uvedené zní závažně, prokuratura se zatím omezuje na relativně zdvořilý postup a obesílá jednotlivé společnosti s oficiálním dopisem. Je otázkou, kolik ze svého fungování burzy odhalí a nakolik to žalobce uspokojí, pak teoreticky můžou přijít další kroky.

Snaha úřadů míří primárně na uživatele v New Yorku, globální podstata byznysu s kryptoměnami a jeho celosvětové provázání z jejich akce ale může udělat krok s dalekosáhlými důsledky a minimálně opět přiživit debatu o možné regulaci tohoto odvětví. Dosud byly úřady a platná legislativa v defenzivě a nestačily rychlému byznysu na novém hřišti s dechem. Americké úřady teď naznačují, že jsou odhodlané a že se síly můžou vyrovnat.