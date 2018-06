Revoluce v autorských právech na spadnutí. Europoslanci chtějí ochranu vydavatelů

Evropští vydavatelé by měli získat autorská práva na internetu a technologičtí giganti (například Google a Facebook) by jim měli platit. Rozhodl o tom příslušný výbor Evropského parlamentu. Vyhledávače a sociální sítě by navíc měly dohlížet na to, zda obsah nahraný uživateli neporušuje autorská práva.