Šarapatka v Radě ČT zatím zůstává. Poslankyně ANO, která mu jde po krku, prohrála | info.cz

Politika má své kouzlo mimo jiné v možnosti využít rafinovaně nejrůznější procedurální fígle. Jde ale o disciplínu, kterou ne úplně každý ovládá. Přesně to se v úterý stalo poslankyni hnutí ANO Barboře Kořanové, když se jí nepodařilo na program zasedání výboru prosadit bod, který se měl týkat odvolání Zdeňka Šarapatky z Rady ČT.

Občanští demokraté zkušeně zareagovali na absenci Patrika Nachera, Martina Kolovratníka (oba z hnutí ANO), Petra Dolínka (ČSSD) a Miloslavy Vostré (KSČM). Z pohodlné většiny 11:7 ve prospěch bloku vládních stran byla náhle remíza 7:7. Teoreticky je možné, že odvolání Šarapatky Kořanová „propašuje“ do bodu různé. Pokud se tak nestane, bude si muset počkat na příští schůzi výboru.

Volební výbor se v úterý sešel po relativně dlouhé době a především za velkého zájmu novinářů. Místnost byla nacpaná k prasknutí. V úvodu schůze čelil jeho předseda Stanislav Berkovec z hnutí ANO kritice prvního místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury, který mu připomněl, že už relativně dávno avizoval, že dá svoji funkci k dispozici – v důsledku kauzy s „kádrováním“ kandidátů do Rady ČT, o které INFO.CZ jako první informovalo.

Následně Stanjura Kořanové vyčetl, že chce na výboru jednat o odvolání člena Rady ČT, podle něj to totiž není v jeho kompetenci. „Považuju to za nebezpečný precedent, pokud bychom o tom hlasovali. Něco jiného by samozřejmě bylo, pokud bychom o tom hlasovali na plénu Poslanecké sněmovny,“ zdůraznil Stanjura. Na jeho stranu se přidal bývalý předseda STAN Petr Gazdík. Tomu se zase nelíbí, že Kořánová v rozhovoru pro iRozhlas přiznala, kterak jde z její strany o osobní spor. „Ta věta byla vytržena z kontextu, pana Šarapatku vůbec neznám,“ reagovala poslankyně s tím, že by měl výbor rozhodovat pouze o doporučení odvolat člena Rady ČT.

Buď jak buď, blok vládních stran v úvodu jednání nedisponoval potřebnou většinou hlasů a Kořanová musí počítat s tím, že se celá „kauza“ ještě nějaký čas povleče. Podle zákulisních informací přitom v hnutí ANO na odvolání Šarapatky nepanovala před úterním jednáním shoda. Část poslanců nejsilnější vládní strany z něj nechce dělat pomyslného mučedníka. Současně byli ale připraveni vytvořit takovou kulisu, která by umožnila Kořanové svůj part dohrát důstojným způsobem do konce, aniž by výbor doporučil sněmovně Šarapatku odvolat.