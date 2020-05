Šéf Rady ČTK Soukup: Žantovský s Foltánem se mi jen snaží okopávat kotníky | info.cz

Kdo letos sledoval zasedání Rady ČTK, ten ví, jak je tento setrvale rozdělená. Na jedné straně stojí nominanti ANO Petr Žantovský a Pavel Foltán, na straně druhé zbývajících pět členů dozorčího orgánu. „Když řeknu, že je něco bílé, tak oni (Žantovský a Foltán – pozn. redakce) obratem začnou tvrdit, že je to černé,“ uvedl v rozhovoru pro INFO.CZ předseda rady David Soukup, rovněž nominovaný hnutím ANO. „Jak na mě jejich chování působí, snaží se mi především okopávat kotníky,“ dodává.

Tento vzkaz nechal radní Foltán 27.4. na vrátnici ČTK o 3 hodiny! dříve než začalo jednání Rady ČTK formou videokonference. Tu označil za nezákonnou, poté se z ní omluvil a teď tvrdí, že přisel. Ovšem jen na vrátnici a v úplně jiný čas.😄 Nechápu. @NewsroomCT24 @VojtechKristen pic.twitter.com/LfTxhYaznH — davsoukup (@davsoukup) April 29, 2020

Neshody lze vidět snad na každém zasedání rady: ohledně přijetí etického kodexu, úpravy jednacího řádu nebo kvůli tomu, zda se vlastně rada může v době koronaviru scházet jen virtuálně, prostřednictvím videokonference. „Pan doktor Foltán nám nejdřív oznámil, že videokonference, které jsme v nouzovém stavu zavedli, neuznává. Pak nám napsal, že se z té neuznané videokonference tedy omlouvá, ale dodal k tomu rozdílná stanoviska. A ve finále jsem našel papírek na vrátnici ČTK, kam přišel, jako by se mělo konat řádné zasedání, ale ten papírek tam nechal tři hodiny předem a ani neprošel turniketem,“ vrací se k událostem z minulého týdne Soukup.

Podle něj jde o důsledky neproměněných ambicí jeho kolegů stát v čele Rady ČTK. „Ony tam nějaké problémy byly už předtím, ale naplno to propuklo poté, co mě ostatní členové zvolili předsedou rady.“ Předseda paradoxně nemá o mnoho privilegovanější postavení – na konci dne má hlas každého radního stejnou váhu. „Proto přesně ani nevím, o co se vede ten boj. Rada nesmí zasahovat do práce a zpravodajství ‚četky‘, není to žádná hlásná trouba vlády. Ten boj se týká čistě té rady, ničeho jiného. My můžeme jen kontrolovat hospodaření, řešit stížnosti, doporučit nějaké kroky,“ vyjmenovává Soukup.

Podle něj ale napětí v radě může také vyvolat negativní reakce u veřejnosti. „Mám strach, že v očích čtenáře mohou případné neshody na radě vyvolávat pocit, že ta samotná instituce ČTK nefunguje. Přitom funguje perfektně, my tam neřešíme žádný závažný problémy, ty stížnosti jsou drobnosti nebo subjektivní pocity. Problém se týká jen té rady,“ říká.

Soukup v rozhovoru pro INFO.CZ připustil, že si dokáže představit částečnou privatizaci ČTK: „Existují zahraniční modely, kdy jsou vydavatelské domy zároveň akcionáři – ne majoritními, mají například po deseti procentech. Majoritu má stále stát. Vzhledem k tomu, že tato největší vydavatelství jsou zároveň těmi, kdo platí za služby ČTK nejvíce peněz, tak si takový model dovedu představit.“