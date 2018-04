Skandál Facebooku třese Zuckerbergovým křeslem. Investoři chtějí, aby šel, ale jsou na něj krátcí

Nedávné vystoupení šéfa Facebooku Marka Zuckerberga před americkým kongresem mimo jiné ukázalo, že zakladatel sociální sítě má nad svou společností stále téměř absolutní moc. To se ovšem přestává líbit investorům, z nichž někteří už ve světle aktuálního skandálu s únikem dat uživatelů veřejně prohlásili, že by Zuckerberga rádi viděli na cestě z křesla generálního ředitele.

Podíly Facebooku vlastní investoři ve dvou typech akcií. První jsou akcie veřejně obchodovatelné na burze a jejich držitel má právo na jeden hlas za každou akcii. Druhý typ akcií, jejichž největším vlastníkem je právě Zuckerberg, však svému majiteli zaručuje sílu deseti hlasů na jeden podíl. Díky tomu má Zuckerberg nad svou společnostní 60procentní kontrolu. Tyto akcie vlastní kromě Zuckerberga jen úzká skupina osob v rámci firmy.

To se však části dalších držitelů akcií přestává líbit a začínají zastávat názor, že by se společnosti dařilo lépe, pokud by v ní pátý nejbohatší muž planety ztratil rozhodující slovo.

„Pan Zuckerberg se v podstatě nikomu nezodpovídá. Ani správní radě, ani akcionářům. Je svým vlastním pánem a zjevně to nefunguje,“ sdělil ekonomickému listu Financial Times podílník Facebooku Michael Frerichs, jehož přesný podíl a tedy i slovo ve firmě nejsou známy. Podobný názor má i správce penzijního fondu města New York Scott Stringer. Fond, který má jeho úřad na starosti, vlastní akcie Facebooku v hodnotě jedné miliardy dolarů.

720p 360p REKLAMA Proč: Facebook a data, která na vás má autor: INFO.CZ

Hlavním důvodem odporu vůči šéfovi Facebooku jsou okolnosti kolem nezodpovědného nakládání s osobními daty, jehož britská agentura Cambridge Analytica využila k manipulaci veřejného mínění v několika zemích světa.

V reakci na nová odhalení se hodnota akcií Facebooku za týden propadla o 75 miliard dolarů. Ačkoliv se od té doby hodnota podílů začala zvyšovat, stále je valuace společnosti o 40 miliard dolarů nižší než před vypuknutím skandálu. Zatímco na začátku března dosahovala cena jedné akcie 185 dolarů za kus, dnes hodnota jednoho podílu činí 168 dolarů za jednu akcii.

Mark Zuckeberg se ale kontroly nad svou společností rozhodně nebude vzdávat snadno. „Jedna z věcí, za kterou jsem šťastný, je fakt, že naše společnost je plně kontrolovaná. Netrpíme rozmary krátkodobých investorů. Můžeme navrhovat produkty a činit rozhodnutí, která jsou nejlepší pro naši komunitu,“ řekl Mark Zuckerberg magazínu Vox.

Kritika investorů směrem k zakladatelům společnosti přitom není ve světě korporací ničím novým. Například nedávno ustoupil podobným tlakům spoluzakladatel alternativní taxislužby Uber Travis Kalanick, kterého ředitelské místo stály sexuální aféry uvnitř společnosti. Kalanick zůstal akcionářem a členem správní rady společnosti. Podobný osud potkal i duchovního otce Applu Steva Jobse. I ten byl v roce 1985 ze společnosti kvůli tehdejším akcionářům odejit.