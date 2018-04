Skandál kolem Facebooku dál bobtná. Neprávem se možná použila data 2,7 milionu lidí v EU

„Dopis také vysvětluje kroky, kterými Facebook od té doby reagoval,“ podotkl mluvčí. Na společnost se kvůli skandálu se zneužitím dat celkem až 87 milionů lidí společností Cambridge Analytica minulý týden obrátila komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra Jourová. Provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová odpověděla ještě před vypršením lhůty, kterou od Jourové dostala.

V dalších diskusích podle Wiganda chce Evropská komise a Jourová probrat s lidmi z Facebooku skutečné zavedení potřebných změn do praxe, také v kontextu nových evropských pravidel pro tuto oblast, která začnou platit v květnu. Komisařka by měla se Sandbergovou hovořit telefonicky už počátkem příštího týdne; Jourová o věci jedná také s úřady EU a unijních členských zemí.

„Přerostlo nám to přes hlavu. Ale zároveň je to pro všechny zúčastněné důrazná lekce,“ uvedla ke kauze zneužití dat z facebooku ve čtvrtek Jourová v rozhovoru se zpravodajem ČTK. Komise podle ní poté, co si případy zanalyzuje, přijde co nejdříve se "systémovým a strategickým" řešením problematiky.