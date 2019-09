Slevy 70 procent? Módní firmy na tom ještě vydělají, říká ředitel ZOOTu | info.cz

Od chvíle, kdy jste převzal řízení Zootu, se byznys model podniku mění. Stále viditelněji se posouváte i do kamenného retailu.

Je to tak a je poměrně zajímavé, že se dostáváme opačnou stranou tam, kde jsou i původně kamenné prodejny oblečení. Na začátku se cesty online a offline prodejců příliš nekřížily, v poslední době se to však již poměrně spojuje. Když se podíváte na tradiční oděvní firmy, tak jsou v online všechny, naopak online společnosti expandují do kamenných obchodů. Platí to bez ohledu na region, od Spojených států až po Česko.

Co z toho vyplývá?

Pro mě jde o důkaz, že bychom měli přestat mluvit o jednotlivých prodejních kanálech a začít se soustředit na zákazníka. Že jsou prodejní kanály prolnuté, je přirozené. Objednat na internetu a následně si vyzkoušet a vyzvednout zboží v kamenné prodejně je zcela běžné. Jde o dva prolínající se aspekty prodeje a jednoho zákazníka, který je spojuje. Dnes už nejde být jen v online či v kamenných prodejnách: pokud jste jen offline, utíká vám ten silně růstový segment e-commerce. A jenom internetová přítomnost zase vede k tomu, že ztrácíte spojení se zákazníkem.

Oba světy by měly být komplementární...

Zajímavé na tom je, že pokud si srovnáte online a offline prodej módy, tak na online trhu může firma svou pozici získat – ale i ztratit – velmi rychle. I když jste známý a zavedený prodejce, stačí, aby na Seznamu pozměnili algoritmus, který vás začne zařazovat jako spam, a někdo udělal o něco lepší SEO než vy a přebiddoval vás na PPC. Bum, právě jste přišel klidně i o tři čtvrtiny byznysu.

Online je o dost nestálejší než kamenný retail?

Přesně tak. Pokud prodáváte pouze na internetu, objemy vám mohou bez problémů padnout třeba o zmíněné tři čtvrtiny. V offline obchodě to tak není, logika fungování je tam jiná. Když máte kamenný obchod, máte jistotu, že vám okolo něj chodí určitý počet lidí, jistá část z nich statisticky vejde dovnitř, z nich část nakoupí. Byznys je stabilnější, víte, s čím můžete počítat. I proto chci v rámci Zootu budovat kamenné pobočky, je to určitá myšlenka odriskování našeho byznysového modelu, který pochopitelně zatím stále spoléhá na online prodej. Ale pokud máte online i offline, tak online dodá dynamiku a možnost silného růstu, offline zase konstantní bázi, která zaručí alespoň základní příjem na úhradu nákladů.

Nejsme Apple

V online světě nicméně čelíte poměrně silné zahraniční konkurenci společností About You a Zalando. Jak velký je to pro vás problém?

Jsem přesvědčený, že ve chvíli, kdy tyto obchody přestanou masivně nabízet slevy a utrácet opravdu velké peníze na marketingu, zase ztratí většinu toho, co si v poslední době získaly. My, módní obchody, si musíme uvědomit, že nejsme žádný Apple. Žádný lovebrand. Jsme všichni jen přeprodejci a ve chvíli, kdy polevíme se slevami a marketingovými výdaji, zákazníci jednoduše odejdou ke konkurenci, která jim je nabídne.

Je ale takový model udržitelný? Trochu to připomíná sebezničující spirálu.

Je udržitelný. Pod marže se v tomto byznysu nechodí. Když nedávno konkurence přišla s kampaní, kde nabízela 70 procent slevy, tak na tom finančně byla přibližně na nule. Taková akce – a podle mě byla poměrně povedená – je čistě na marketing, na získání pozic. Ale zároveň je pravda, že když za měsíc přijde jiný obchod s takovými slevami, vlna zákazníků se přelije k němu. V módním světě se lidé mnohem více soustředí na hledání dobrých nabídek, a jdou tam, kde je najdou.

Jakým způsobem tedy chcete se Zootem uspět?

Naše současná tržní strategie je taková, že nechceme – a ani nemůžeme – bojovat na stejných frontách jako ostatní. Proto se spoléháme na mix online prodeje s budováním kamenných obchodů, partnerské sítě výdejen. Současné otevření první prodejny na Černém mostě je takový lakmusový papírek. Já kamennému retailu věřím. I když oproti online prodejům v číslech spíše stagnuje, je kamenný retail stále pětkrát větší. Jde o obří část trhu, o ohromné množství lidí, které můžeme zaujmout.

O jak velkém trhu módy v Česku hovoříme?

Český online trh s módou by mohl mít okolo 20 miliard korun, ten offline okolo 100 miliard. Ale záleží, co všechno do toho zahrnete. Důležité je, že naprostá většina peněz je v kamenných obchodech, online retail zase poskytuje silný růst.

Zmínil jste vaši prodejnu na Černém mostě. Jak se jí daří?

Zatím je tam tři týdny a za tu dobu jsme byli každý týden provozně v plusu. A pokud mi příštích šest měsíců potvrdí to, co vidím nyní, tak budeme podobné prodejny po velkých nákupních centrech přidávat. Teď s týmem řeším strategii na příští rok, jak přesně k tomu přistoupit. Mám už prodejnu Černý most zařazenou v kolonce „funguje“. Moje racionální já mi sice říká, abychom s další expanzí ještě počkali a úspěch si ověřili, podnikatelské já ale kontruje tím, že je třeba do toho jít rychleji. Nebo si vezměte partnerské výdejny. Máme jich aktuálně pět, teoreticky jich můžeme mít v Česku a na Slovensku až 500. Máme nyní spoustu fungujících věcí, které bych chtěl škálovat rychle, protože vidím příležitost.

Kromě retailu se plánujete také více soustředit na vlastní značky...

Ano, asi za 11 milionů korun jsme nakoupili vlastní kolekci, právě jsme zavezli první dodávky. A první prodejní čísla vypadají fenomenálně, marže, kterou z tohoto typu produktů získáváme, je opravdu silná.

Jak velký podíl vlastních značek chcete nastavit?

Postupem času bych se chtěl dostat na 30 až 35 procent. Asi to nebude úplně už příští rok, ale ve střednědobém horizontu je toto úroveň, kde bych chtěl být. Musíme stále hlídat kvalitu produktů a uhlídat to personálně.

Letos očekáváte ztrátu před započtením úroků a daní okolo 70 milionů korun. Jak velký je to problém?

Většina té ztráty pochází z úvodu letošního roku, ještě z doby, než jsme najeli na současný byznys model. V prvních měsících jsme měli velké náklady a extrémně špatné tržby. Když na to vzpomínám s odstupem, bylo to opravdu špatné. Nebylo vůbec jasné, z čeho zaplatíme výplaty a zboží. Doprodávaly se skladové zásoby, mezitím začínala sezóna jaro-léto a my jsme si nemohli dovolit koupit ani ponožku. Měli prázdný sklad, neměli jsme marketing: reklama na Seznamu, Googlu i Facebooku byla povypínaná. Vypadalo to děsivě.

Zmínil jste, že příští rok byste chtěl přidávat další prodejny. Kolik peněz na to máte?

Kdybychom měli 200 milionů, tak věřím, že je na trh umístíme efektivně. Takovou částku mi ale nikdo nepůjčí. Zoot stále ještě není důvěryhodně prokázaný byznys model a je třeba, abychom nejdřív ukázali, co dokážeme.