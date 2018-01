Slovensko chce lépe zdanit internetové giganty. Google tam loni nezaplatil ani 50 tisíc eur

Konec daňovým záletům internetových obrů. Peter Kažimír dal jasně najevo, že chce do slovenského rozpočtu přivést více peněz a jedním ze způsobů je i více zdanit Facebook s Googlem.

Ty totiž na Slovensku díky právním a daňovým kličkám zatím platí jen směšné částky. Například Google s loňskými tržbami přes 1,3 milionu eur „berňáku“ zaplatil jen necelých 50 tisíc – to znamená daňové zatížení jen na úrovni necelých čtyř procent.

„Chceme se přidat k progresivní skupině zemí, které k této otázce přistupují s otevřenýma očima,“ uvedl slovenský ministr. Ukázal přitom na Německo, Itálii a Francii, které se rovněž snaží prostřednictvím legislativy zabránit tomu, aby firmy před svou morální povinností uhýbaly. „Hodláme náš postup v této oblasti koordinovat, vlastní řešení hledat nebudeme,“ upřesnil Kažimír.

EU states may have lost €5.4 billion in tax revenues from Google and Facebook from 2013 to 2015, according to an EU report. @Reuters