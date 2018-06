Soud začal projednávat žalobu sestry Marešové na Vltava Labe Media. Média z nevinné ženy udělala vražedkyni

Nejde o to, že by média o trestním stíhání nemohla informovat veřejnost, ale o to, jak informují, řekl dnes u soudu právník Marešové Jan Poláček. Původně Marešová v žalobě žádala 2,7 milionu korun, vydavatelství se jí ale ještě před zahájením soudního jednání omluvilo a zaplatilo 100.000 korun. Marešová nyní u soudu žádá doplacení zbytku nároku. Vltava Labe Media vydává mimo jiné noviny Deník.

Marešová čelila obžalobě z toho, že v letech 2010 až 2014 podávala pacientům v rumburské nemocnici silné dávky draslíku, po kterých jim selhalo srdce. Marešová byla obviněna z pěti vražd, soudy ji osvobodily. Nepodařilo se prokázat, že se skutek vůbec stal.

Poláček dnes u Obvodního soudu pro Prahu 5 řekl, že vysoká částka má Marešové nahradit útrapy, které jí články způsobily, ale působit má i preventivně.

Zástupkyně vydavatelství Jana Fráňová dnes u soudu řekla, že několik článků sice bylo "špatně koncipovaných", šlo ale podle ní jen o ojedinělé případy. I proto ale vydavatelství ženě část peněz uhradilo. "Klient si je určitého pochybení vědom, a i proto se zachoval tak, jak se zachoval," řekla Fráňová. Podle právničky vydalo k případu kolem rumburské nemocnice řadu článků, závadných z nich bylo podle ní jen minimum. Z celých článků podle Fráňové vyplývá, že informovaly o ještě neskončeném trestním řízení, tedy že žena ještě mohla být osvobozena.

Marešová žaluje i další vydavatelství, celkem žádá skoro 35 milionů korun. Největší částku, 12 milionů, chce od televize Nova. Odškodnění požaduje i po vydavatelstvích Mafra, Economia, Czech News Center a televizi Prima.

Minulý týden stejný soud projednával žalobu na vydavatelství Mafra, po kterém chce Marešová 6,7 milionu korun. Mafra pochybení odmítá. Podle právničky společnosti Dagmar Hartmanové novináři v jejím případě presumpci neviny dodrželi a jednotlivá tvrzení v článcích nelze posuzovat bez kontextu a celkového vyznění textu. Soud s TV Nova začal v polovině května, pokračovat by měl v červenci.

Vyšetřování trestní kauzy odstartovalo úmrtí jedné z pacientek. Policie Marešovou v létě 2014 obvinila nejprve z této vraždy, na základě znaleckého posudku pak z dalších pěti vražd. Soudy ženu osvobodily, protože nebylo prokázáno, že se skutky vůbec staly. Kvůli nezákonnému rozhodnutí o svém trestním stíhání a za ztížení společenského uplatnění se Marešová v jiném řízení domáhá od státu pěti milionů korun.