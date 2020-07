Soukup slevuje, za Mladou frontu nabízí třetinu původní nabídky. Moc šancí vyhrát ale nemá | info.cz

Prodej vydavatelství Mladá fronta jde do cílové rovinky a nový majitel by měl být znám během několika málo týdnů. Rozhodne se o něm ve výběrovém řízení, do kterého se zatím přihlásilo devět zájemců, jedním z nich je podle dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku i mediální podnikatel Jaromír Soukup. Ten projevil svůj zájem již dříve, kdy za vydavatelství nabízel 162 milionů korun, což jej řadilo k silným hráčům celé insolvence, nyní však původní nabídku výrazně redukoval a nabízí už jen 55 milionů – třetinu toho co dříve.

Na to, že Soukupova původní nabídka na 162 milionů korun je „přestřelená“, nedávno upozorňovala v rozhovoru pro INFO.CZ insolvenční správkyně Mladé fronty Petra Hýsková. „Ta částka je vysoká, podle mě dokonce zcela nesmyslná. Jenže je to částka, kterou věřitelům za podnik nabídnul pan Jaromír Soukup prostřednictvím společnosti Jaromír Soukup Consulting. Já jsem přesvědčená, že pan Soukup takovými prostředky nedisponuje, ani mu je nikdo nepůjčí,“ uvedla na konci června Hýsková.

Zatímco s částkou 162 milionů byl Soukup – podle dostupných informací – v čele všech zájemců, nová nabídka, byť jde o nabídku pouze indikativní, podle všeho Soukupovi úspěch nezajistí. V insolvenčním rejstříku totiž byly zveřejněny indikativní nabídky šesti společností a v jejich společnosti se ta Soukupova drží uprostřed pole. Nejvíce za vydavatelství zatím nabízí společnost Česká revitalizační s indikativní nabídkou 120 milionů korun, insolvenční správkyně Hýsková přitom už dříve avizovala, že se při prodeji bude řídit primárně výší nabídky – tedy kdo dá víc, vyhraje.

Přestože jsou indikativní nabídky jednotlivých společností anonymizované, některé zájemce o koupi vydavatelství odvodit lze. Jaromír Soukup a Česká revitalizační podaly návrhy přímo prostřednictvím dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku, insolvenční správkyně pak pro INFO.CZ potvrdila, že o mediální dům se dále uchází majitel Televize Prima Ivan Zach, developer Radovan Vítek či brněnské vydavatelství Extra Publishing. Petra Hýsková dodala, že pokud by se za vydavatelství podařilo získat přes sto milionů, bylo by to pro ni „příjemné překvapení“.

Insolvenční správkyně dala přednost prodeji vydavatelství prostřednictvím výběrového řízení před dražbou z časových důvodů: pokud by se dražilo, celý proces by se zpomalil. Času přitom není nazbyt, varuje v rozhovoru pro Media Guru nový ředitel Mladé fronty Karel Novotný. „V důsledku insolvenčního řízení a koronavirové karantény jsme v naléhavé situaci. Ta vyžaduje rychlý vstup nového akcionáře nebo zajištění externího financování Mladé fronty. Přestože vydáváme knihy, časopisy, plníme internetové servery, pořádáme odborné eventy a lidé přes obtížnost situace pracují naplno, musím realisticky konstatovat, že bez rychlého řešení nemusí mít náš příběh dobrý konec,“ říká nový ředitel vydavatelství.